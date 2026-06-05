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Výtvarné umění

Muzikův obraz Elsinor V se vydražil za téměř 14 milionů korun. Jde o autorský rekord

ČTK

Obraz Elsinor V Františka Muziky se vydražil v aukci pražského Arthouse Hejtmánek za 13,95 milionu korun. Vyvolávací cena díla činila 4,5 milionu korun. Výsledná cena je včetně aukční přirážky ve výši 24 procent. Dosud byla nejdráže vydraženým Muzikovým dílem v roce 2018 Noc II (1942) za necelých 10 milionů korun, za podobnou cenu se prodal v roce 2023 také jeho obraz Gobelin II (Fuga II).

Tomáš Hejtmánek s obrazem Elsinor V Františka Muziky a manýristickým kabinetem Huguese Sambina.
Tomáš Hejtmánek s obrazem Elsinor V Františka Muziky a manýristickým kabinetem Huguese Sambina.Foto: Arthouse Hejtmánek - René Volfík
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Dřívější Muzikův Elsinor IV loni v aukční síni Kodl dosáhl ceny 2,64 milionu korun, dražba začínala na 1,2 milionu korun.

Na konci května se obraz Josefa Čapka Piják vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl. Dosud nejdráže v Česku prodaným obrazem je Conception/Danae (Početí) Františka Kupky s dosaženou cenou 126,5 milionu korun z dubna 2024.

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Arthouse Hejtmánek ve čtvrtek pořádal zahradní aukci s možností se připojit po internetu. "Dražba trvala téměř šest a půl minuty. Po urputné bitvě mezi zájemcem v sále a dražitelem na internetu dílo nakonec získal internetový dražitel," uvedla Jana Bryndová.

Jedná se o jeden z 12 obrazů, v nichž malíř František Muzika rozvíjel téma Elsinoru, hradu Shakespearova Hamleta. Malbu Elsinor V vystavil autor v roce 1964 v Benátkách, nyní se do Česka vrátila z nizozemské sbírky.

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Muzika (1900 až 1974) se podle majitele aukčního domu Tomáše Hejtmánka motivem Elsinoru zabýval od roku 1962 do roku 1974, Elsinor chápal jako zříceninu. "Šlo o motiv, k němuž se Muzika opakovaně vracel a který patří k nejzásadnějším v celé jeho tvorbě," řekl Hejtmánek. Námět podle něj souvisí se scénografií, temný střed obrazu působí jako tajuplné jeviště. O obraz usilovalo několik aukčních domů, a to nejen z Česka.

Zájem v aukci byl rovněž o obraz Rodina na výletě od Kamila Lhotáka. Podle Bryndové dosáhl výsledné ceny 5,08 milionu korun s 24 procentní aukční přirážkou. Vyvolávací cena činila 2,5 milionu korun. Autor na obraze také zachytil svou celoživotní múzu Annu Endrštovou, a to jako čtrnáctiletou dívku.

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Shot,Of,Athletic,Woman,Eating,A,Healthy,Fruit,Bowl,While
Shot,Of,Athletic,Woman,Eating,A,Healthy,Fruit,Bowl,While
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