S ministerstvem se pře Muzeum umění. Podle něj je odvolaný Soukup stále ředitelem

Zástupci Muzea umění v Olomouci se s ministerstvem kultury přou o platnost odvolání ředitele Michala Soukupa. Podle nich je neplatné, neboť rozhodnutí ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) z 18. dubna ředitel dosud nepřevzal osobně. Odvolávají se na výklad právníků. Zástupci ministerstva kultury takovou interpretaci odmítají, odvolání podle nich nabývá účinnosti po deseti dnech od doručení.

"V případě odvolání Michala Soukupa z funkce ředitele Muzea umění Olomouc a jmenování 'dočasného správce' Muzea umění Olomouc Ondřeje Zatloukala došlo k řetězci právních pochybení. Vyplývá to z právní analýzy, kterou vypracovala pražská advokátní kancelář Vepřek, Caska, Vlachová," uvedl mluvčí muzea.

Poukazuje na tvrzení právníků, podle kterých odvolání dle zákoníku práce nelze provádět s okamžitou účinností, jak to udělal ministr kultury, ale je účinné až doručením odvolávanému zaměstnanci. "Odvolání pak podle zákoníku práce musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou, a to na pracovišti, v jeho bydlišti, případně kdekoliv může být zastižen, což se doposud nestalo. Odvolání tak nelze považovat za účinné do doby doručení panu Michalu Soukupovi," doplňuje mluvčí muzea Tomáš Kasal.

Podle ministerstva je odvolání naopak platné. "Odvolání ředitele Muzea umění Michala Soukupa bylo řádně odesláno prostřednictvím poštovních služeb a v případě, že si jej pan Soukup nepřevezme, nastává i tak po deseti dnech účinek doručení a tudíž nabytí účinnosti. Není tedy pravdou, že by odvolání ministrem kultury bylo z právního hlediska neplatné," oponuje mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl.

Ministr kultury Antonín Staněk pověřil řízením muzea Soukupova zástupce Ondřeje Zatloukala. I to ale podle právního výkladu, které má muzeum k dispozici, není v souladu s legislativou. Podle zřizovací listiny Muzea umění Olomouc vydané ministerstvem kultury není ministr oprávněn "pověřovat řízením", ale pouze jmenovat a odvolávat ředitele muzea. "Pověření řízením Muzea umění Olomouc pana Ondřeje Zatloukala je tak zjevným vybočením z limitů jak zákoníku práce, tak zřizovací listiny Muzea umění Olomouc ze strany pana ministra kultury," dodává mluvčí olomoucké instituce.

I přes právní rozepři by však Zatloukal muzeum vedl i nyní jako ředitelův zástupce vzhledem k tomu, že Soukup je na nemocenské.

Ministr Antonín Staněk odvolal 18. dubna kromě Soukupa také ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta. Ministr svůj krok vůči Soukupovi odůvodnil jeho údajným selháním při přípravě a řízení projektu stavby Středoevropského fóra v období od září 2018 do dubna 2019. Soukupovi dále vytkl prý předražené nákupy pozemků, podobu žádosti o evropské dotace a nesrovnalosti v dokumentech týkajících se projektu. Na Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala ministr podal trestní oznámení. Oba muži popírají, že by se dopustili čehokoliv protiprávního.

Ministrův krok vyvolal v olomouckém muzeu velkou nevoli. Jeho zaměstnanci již vyzvali Antonína Staňka k rezignaci. Muzeum se zapojilo do petice organizované zástupci pražského Centra pro současné umění DOX, kterou dosud podepsalo přes 6800 lidí. Na příští pondělí muzeum plánuje v proluce, kde má stát Středoevropské fórum, velký koncert namířený proti dalšímu setrvání ministra kultury ve funkci.

Grémium Staňkovy strany ČSSD minulý týden uložilo ministrovi, aby do konce května připravil výběrová řízení na obě funkce a zklidnil situaci. Podle expertů je ale nereálné vyhlásit v květnu konkurz na ředitele muzeí.

