před 59 minutami

Upozornit na výtvarnou stránku počítačových her a objasnit jejich vývoj má výstava v Muzeu města Brna na hradě Špilberk. V expozici s názvem Kouzelný svět počítačových her mohou návštěvníci vidět obrázky ze čtyř her českých tvůrců. K dispozici budou i počítače, na kterých si budou moct zájemci hry vyzkoušet. Hra Rememoroid od studia Hangonit výtvarníka Vladimíra Kudělky přenese návštěvníky na hvězdnou oblohu, Dark Train od studia Paperash zase ukáže, jak funguje metoda ploškové animace. Amanita Design představí své hry Samorost 3 a Chuchel, obrazy ze Samorostu ukážou vesmír s tajemnými planetami od výtvarníků Jakuba Dvorského a Adolfa Lachmana. Výstava potrvá do 14. ledna 2018.

