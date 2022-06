Mucha ve 360 stupních. Hudbu k výstavě pohyblivých obrazů na Hradě složil člen Lucie

V Jízdárně Pražského hradu začala výstava velkoplošných projekcí děl Alfonse Muchy. Jmenuje se anglicky Alphonse Mucha eMotion a stejně jako nedávná scénická show v Obecním domě vychází především z autorových plakátů, jež vlastní podnikatel Richard Fuxa. Pořadatelé je rozpohybovali a promítají je ve 360 stupních na ploše více než dvou tisíc metrů čtverečních.

Podkladem pro projekce se staly i jiné Muchovy práce včetně vitráží z katedrály svatého Víta. "Myslíme si, že jeho originalita, hloubka a nadčasovost ještě zdaleka nebyly doceněny," vysvětluje Fuxa.

Přehlídka potrvá do 13. září. Otevřena je denně, základní vstupné činí 350 korun. Pořadatelé ji označují za "imerzivní zážitek". Tento pojem se používá třeba v divadle, kde znamená, že příběh se odehrává všude kolem diváka, který může být protagonisty přímo vtažen do děje.

Stejně jako u scénické show iMucha v Obecním domě výstavu doprovází orchestrální hudba Michala Dvořáka z kapely Lucie, který na ní pracoval dva roky. "Alfons Mucha byl milovníkem nových technologií a vynálezů, právě také proto jsme k digitalizaci jeho díla přistupovali velmi citlivě a invenčně, jak by to možná, při vší úctě, udělal i on, kdyby měl k dispozici současné technologie," míní Dvořák.

Organizátoři mají ambici projekt později vyvézt do zahraničí. Multimediální výstavy jsou poslední dobou ve světě populární, podobných show se dočkali výtvarníci od Gustava Klimta po Salvadora Dalího. V pražském Foru Karlín byla vloni k vidění přehlídka Bylo nebylo, jež rozpohybovala díla impresionistů Clauda Moneta a Augusta Renoira nebo postimpresionisty Vincenta Van Gogha.

Projekt na Pražském hradě divákům umožňuje nahlédnout i do ateliéru secesního výtvarníka a představit si, jak svá díla tvořil. Show také zahrnuje projekce Slovanské epopeje, nejznámějšího Muchova díla. Pořadatelé rovněž představili Muchova díla ve formě NFT, tedy v digitální podobě. Nezaměnitelné tokeny, anglicky non-fungible tokens, jsou v případě umění nosiči pro dílo, jímž může být cokoli od obrazu přes hudbu až po text a které lze zobrazit na vybraném zařízení od mobilu po televizní obrazovku.

Na specializovaných internetových tržištích se NFT prodávají zejména za kryptoměny. Zásadním parametrem tokenů je nezfalšovatelné potvrzení jejich vlastnictví, zapsané do decentralizované databáze transparentních online transakcí, takzvaného blockchainu.

K výstavě Alphonse Mucha eMotion vychází NFT kolekce Slovanské epopeje, která zahrnuje 20 děl. Dražena jsou v aukci, která skončí 13. září, všechna NFT existují v jediném exempláři. Druhá edice zahrne Muchovy plakáty, tyto tokeny jsou podle pořadatelů v nižší obrazové kvalitě a je jich 247. Třetí edice bude pro ty, kdo si na výstavě zdarma pořídí jeden ze 1860 tokenů a pak je mohou vyměňovat či přeprodávat. Pořadatelé to přirovnávají ke sběratelským kartičkám. Počet tokenů v posledních dvou edicích vychází z Muchova data narození - 24. 7. 1860.

Tokeny vycházející z tvorby Muchy už loni připravila Muchova nadace u příležitosti výstavy autorových děl v zahraničí. Cílem nadace je uchovávat rodinnou sbírku a propagovat umělecké dědictví. Za nadací stojí příbuzný slavného malíře John Mucha, projekt iMucha má podporu výtvarnice Jarmily Plockové, což je vnučka Alfonse Muchy. Podle ní by se dědeček novým technologiím nebránil, uvedla.