Výtvarné umění

Mimořádně vzácné dílo. Klimtův obraz se vydražil skoro za 5 miliard korun

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Informovala o tom agentura AFP, podle níž se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
Foto: ČTK / AP / Uncredited

Šest zájemců bojovalo po dobu 20 minut o Portrét Elisabeth Ledererové, který Klimt namaloval mezi lety 1914 a 1916. Dílo zobrazuje dceru Klimtova hlavního mecenáše v bílé čínské róbě na pozadí s asijsky inspirovanými motivy. Aukční síň Sotheby’s, která dražbu organizovala, totožnost kupujícího nezveřejnila.

Nejdražším obrazem prodaným v aukci nadále zůstává dílo Salvator Mundi, připisované Leonardu da Vincimu. V roce 2017 ho zájemce vydražil za 450 milionů dolarů (9,4 miliardy korun).

Související

Jan Masaryk vlastnil Kokoschkův obraz i Hollarovy grafiky. Jaký příběh za tím stojí?

Sbírka umění Jana Masaryka
9 fotografií

Předchozí aukční rekord Klimtových děl drží obraz Dáma s vějířem, který se v roce 2023 prodal v Londýně za 85,3 milionu liber (1,7 miliardy korun).

"Portréty těchto impozantních rozměrů a z vrcholného Klimtova období (1912-1917) jsou mimořádně vzácné; většina se nachází v hlavních muzejních sbírkách," uvedla společnost Sotheby’s k dražbě.

Ve čtvrtek má velkou šanci stanovit rekord mezi ženami-umělkyněmi autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo, který půjde do prodeje rovněž v aukční síni Sotheby’s v New Yorku. Odhadovaná cena díla z roku 1940 nazvaného Sen (Postel) je 40 až 60 milionů dolarů (835 milionů až 1,3 miliardy korun).

Foto: ČTK / AP / Uncredited
 
Mohlo by vás zajímat

Unikátní nálezy z keltského centra budou k vidění v královéhradeckém muzeu

Unikátní nálezy z keltského centra budou k vidění v královéhradeckém muzeu

"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí…ach jo,“ napsal Havel na péefko

"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí…ach jo,“ napsal Havel na péefko
Přehled

Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů

Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů
Přehled

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku
Přehled
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Gustav Klimt obraz aukce malíř

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Nový mírový plán pro Ukrajinu? Bílý dům v utajení jedná s Ruskem

ŽIVĚ
Nový mírový plán pro Ukrajinu? Bílý dům v utajení jedná s Ruskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 5 minutami
Najdu sám sebe v porouchaném světě? ptají se nové knihy z Arga. Ale každá jinak

Najdu sám sebe v porouchaném světě? ptají se nové knihy z Arga. Ale každá jinak

Letos na podzim vycházejí prózy K tichu, Error in calculo a Melancholie. Dvě z nich jsou prvotiny a všechny stojí za pozornost.
Aktualizováno před 13 minutami
Babiš slíbil Pavlovi seznam ministrů příští týden. Prezident plánuje další kroky

ŽIVĚ
Babiš slíbil Pavlovi seznam ministrů příští týden. Prezident plánuje další kroky

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 13 minutami
Trhavinu na koleje dali podle Poláků Ukrajinci placení Rusy. "Rusofobie," říká Kreml

Trhavinu na koleje dali podle Poláků Ukrajinci placení Rusy. "Rusofobie," říká Kreml

Exploze o víkendu poškodila klíčovou železniční trať Varšava–Lublin, po níž směřují i vlaky na Ukrajinu.
před 1 hodinou
Mimořádně vzácné dílo. Klimtův obraz se vydražil skoro za 5 miliard korun

Mimořádně vzácné dílo. Klimtův obraz se vydražil skoro za 5 miliard korun

Podle agentury AFP se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
před 1 hodinou
Češky šokují MS v beachvolejbale. Náhradní pár smetl světové čtyřky a je v osmifinále

Češky šokují MS v beachvolejbale. Náhradní pár smetl světové čtyřky a je v osmifinále

Beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou porazily na mistrovství světa v Adelaide nasazené čtyřky.
před 1 hodinou
Neuvěřitelná pohádka rekordního trpaslíka. Curacao dotáhl na MS Advocaat od televize

Neuvěřitelná pohádka rekordního trpaslíka. Curacao dotáhl na MS Advocaat od televize

Curacao si jako nejmenší země v historii zahraje na fotbalovém mistrovství světa.
Další zprávy