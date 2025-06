Křehkost jako síla. Míla Fürstová, jež navrhla obal alba Coldplay, vystavuje v Praze

Kolorované lepty a téměř magická lehkost. To je tvorba české výtvarnice žijící ve Velké Británii. Do povědomí široké veřejnosti se dostala především vytvořením obalu hudebního alba Ghost Stories britské skupiny Coldplay v roce 2014, na němž jsou andělská křídla. Od 18. června jsou její práce k vidění v pražské Galerii Vltavín. Výstava nese název Křehkost jako síla a otevřena bude do 7. srpna 2025.

Česká malířka a grafička Míla Fürstová tvoří především technikou leptu. Pro její tvorbu je typická mnohorozměrnost, dosažená častým přehýbáním a řezáním materiálu či opakovaným tiskem na sklo i jiné transparentní povrchy. Výsledkem jsou často poetická díla, která jsou intimním portrétem lidské duše z pohledu ženy.

Celosvětově uznávaný kurátor Grayson Perry umístil její monumentální grafiku All the Rivers That Flow Through Me mezi díla nejvýznamnějších současných umělců na legendární The Summer Exhibition v Royal Academy of Arts.

Česká veřejnost zná její dílo v podobě velké kompozice křídel pro firmu Mattoni, obalu desky Miro Žbirky či návrhu titulní strany menu pro ČD restaurant se servisem JLV. Ale proslavila se také ilustracemi klasických děl české literatury, např. sbírky K. J. Erbena Kytice (2020), povídek Boženy Němcové Babička (2021) či lyrickoepické skladby Máj (2023) od Karla Hynka Máchy. Její citlivé a propracované výtvarné pojetí s až mystickou jemností dokonale dotváří atmosféru těchto knih.

Míla Fürstová (* 1975) je mezinárodně uznávaná česká umělkyně působící ve Velké Británii. Vystudovala výtvarné umění, anglický jazyk a literaturu na Univerzitě Karlově, grafiku na University of Gloucestershire a Royal College of Art v Londýně. Její práce jsou nedílnou součástí soukromých a veřejných sbírek, mimo jiné i umělecké kolekce královny Alžběty II. a V&A Museum v Londýně. Najdete je ale také ve sbírce Eltona Johna, Micka Jaggera z kapely The Rolling Stones nebo filmového režiséra Jamese Camerona.