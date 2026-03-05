Michelangelo skryl svá díla v tajné místnosti, tvrdí italská badatelka

Renesanční umělec Michelangelo nařídil svým žákům, aby část jeho děl ukryli v tajné místnosti a ochránili je tak pro budoucí generace, uvedla ve středu italská badatelka. Podle proslulého historika umění Giorgia Vasariho Michelangelo před svou smrtí v Římě v roce 1564 spálil velké množství vlastních kreseb a skic.
Odbornice Valentina Salernová však tvrdí, že objevila dosud nepublikované archivní dokumenty, které odhalují plán s cílem jeho díla tajně uschovat, informuje agentura AFP. Její práce zatím čeká na recenzi odborné veřejností.
Byl to „maniakální plán“
"Jeden z těchto nepublikovaných dokumentů, které jsem našla v archivech, mluví o místnosti spravované Michelangelovými studenty, jejíž původ lze vystopovat až k samotnému renesančnímu umělci," řekla Salernová na tiskové konferenci v Římě. "Uvnitř této místnosti jsou ukryty cennosti. Tyto cennosti jsou uzamčeny tak důkladně, že vyžadují systém několika klíčů, aby k nim nikdo nemohl získat přístup bez svolení ostatních" dodala.
Salernová pracovala na knize o Michelangelovi, když narazila na dokument, který dokládá, že se umělec v roce 1550 stal členem Bratrstva Nejsvětějšího Krucifixu. Členy Bratrstva byli i lidé, kteří mu byli nablízku v posledních letech jeho života.
Během více než desetiletí výzkumu sledovala stopu tohoto dokumentu v archivech ve Vatikánu, v Itálii a v dalších evropských městech včetně Paříže. V rámci toho, co nazvala "maniakálním plánem" zosnovaným Michelangelem, měla být jeho díla ukryta, "protože jinak by vše skončilo u synovce, kterého nenáviděl", uvedla Salernová.
Tajná místnost v bazilice sv. Petra v okovech
"Cílem bylo předat jeho chudým, zranitelným a nešlechtickým následovníkům díla, aby mohli pokračovat ve studiu a předávat jeho umění budoucím generacím," řekla. Dodala, že lidé zapojení do tohoto plánu později v 16. století založili slavnou uměleckou Akademii svatého Lukáše, která existuje dodnes. Salernová se domnívá, že tajná místnost navržená k ochraně umělcových děl se pravděpodobně nacházela někde uvnitř baziliky svatého Petra v okovech v centru Říma.
Během svého výzkumu badatelka také narazila na zmínku o bustě v bazilice svaté Anežky za hradbami, rovněž v Římě, která je v současnosti připisována anonymnímu umělci. Salernová však našla dokumenty, které připisují tuto mramorovou bustu Krista Spasitele Michelangelovi.
Salernová ale trvá na tom, že busta je výtvor Michelangela, a to nejen kvůli doloženým listinám, ale také proto, že Kristus zde vykazuje nápadnou podobnost s Tommasem dei Cavalierim, což byl mladý šlechtic, který Michelangela okouzlil.
ŽIVĚDron z Íránu zasáhl letiště na ázerbájdžánském území, zranil dva lidi
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, píše agentura AFP s odvoláním na místní média. Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí v prohlášení potvrdilo dronový útok z íránského území na Nachičevan, který podle něj zranil dva lidi.
"Nejužitečnější hráč." Na OH byl jen náhradníkem, v NHL sklízí Čech ovace vestoje
Dan Vladař po návratu z olympijského turnaje v Miláně září. A to tak, že se v NHL debatuje, jestli by si hokejová Philadelphia neměla českého brankáře pojistit na dlouhé roky dopředu.
„Budete toho hořce litovat.“ Američané pálili v oceánu torpédem, Íránci zuří
Americká ponorka potopila u jižního pobřeží Srí Lanky – dva tisíce mil od Perského zálivu – íránskou válečnou loď, informoval ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zahynuly při tom desítky námořníků. Srílanské úřady identifikovaly válečnou loď jako fregatu IRIS Dena. Íránci vzkázali, že incidentu budou Američané „hořce litovat“.
První zářez nového šéfa VZP: totálně překope síť filiálek. Dotkne se to i klientů
Nový šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov chystá radikální řez: škrtne většinu krajských poboček. Místo dosavadních šesti kamenných filiálek už zbudou jen dvě. Jedna bude stát v Praze a obslouží celé Čechy, druhá se sídlem v Brně zabezpečí Moravu.