Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Výtvarné umění

Michelangelo skryl svá díla v tajné místnosti, tvrdí italská badatelka

ČTK

Renesanční umělec Michelangelo nařídil svým žákům, aby část jeho děl ukryli v tajné místnosti a ochránili je tak pro budoucí generace, uvedla ve středu italská badatelka. Podle proslulého historika umění Giorgia Vasariho Michelangelo před svou smrtí v Římě v roce 1564 spálil velké množství vlastních kreseb a skic.

Rome, Italy - November 3, 2024: San Pietro in Vincoli (Saint Peter in Chains) is a Roman Catholic titular church and minor basilica in Rome.
San Pietro in Vincoli čili bazilika svatého Petra v okovech je římský titulární kostel severně od Kolosea. Uvnitř se podle italské badatelky nachází tajná místnost navržená k ochraně Michelangelových děl. Foto: Profimedia
Reklama

Odbornice Valentina Salernová však tvrdí, že objevila dosud nepublikované archivní dokumenty, které odhalují plán s cílem jeho díla tajně uschovat, informuje agentura AFP. Její práce zatím čeká na recenzi odborné veřejností.

Byl to „maniakální plán“

"Jeden z těchto nepublikovaných dokumentů, které jsem našla v archivech, mluví o místnosti spravované Michelangelovými studenty, jejíž původ lze vystopovat až k samotnému renesančnímu umělci," řekla Salernová na tiskové konferenci v Římě. "Uvnitř této místnosti jsou ukryty cennosti. Tyto cennosti jsou uzamčeny tak důkladně, že vyžadují systém několika klíčů, aby k nim nikdo nemohl získat přístup bez svolení ostatních" dodala.

Salernová pracovala na knize o Michelangelovi, když narazila na dokument, který dokládá, že se umělec v roce 1550 stal členem Bratrstva Nejsvětějšího Krucifixu. Členy Bratrstva byli i lidé, kteří mu byli nablízku v posledních letech jeho života.

Během více než desetiletí výzkumu sledovala stopu tohoto dokumentu v archivech ve Vatikánu, v Itálii a v dalších evropských městech včetně Paříže. V rámci toho, co nazvala "maniakálním plánem" zosnovaným Michelangelem, měla být jeho díla ukryta, "protože jinak by vše skončilo u synovce, kterého nenáviděl", uvedla Salernová.

Reklama
Reklama

Tajná místnost v bazilice sv. Petra v okovech

"Cílem bylo předat jeho chudým, zranitelným a nešlechtickým následovníkům díla, aby mohli pokračovat ve studiu a předávat jeho umění budoucím generacím," řekla. Dodala, že lidé zapojení do tohoto plánu později v 16. století založili slavnou uměleckou Akademii svatého Lukáše, která existuje dodnes. Salernová se domnívá, že tajná místnost navržená k ochraně umělcových děl se pravděpodobně nacházela někde uvnitř baziliky svatého Petra v okovech v centru Říma.

Související

Během svého výzkumu badatelka také narazila na zmínku o bustě v bazilice svaté Anežky za hradbami, rovněž v Římě, která je v současnosti připisována anonymnímu umělci. Salernová však našla dokumenty, které připisují tuto mramorovou bustu Krista Spasitele Michelangelovi.

Salernová ale trvá na tom, že busta je výtvor Michelangela, a to nejen kvůli doloženým listinám, ale také proto, že Kristus zde vykazuje nápadnou podobnost s Tommasem dei Cavalierim, což byl mladý šlechtic, který Michelangela okouzlil.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
An explosion on what the U.S. Department of Defense says is an Iranian warship, at the sea
An explosion on what the U.S. Department of Defense says is an Iranian warship, at the sea
An explosion on what the U.S. Department of Defense says is an Iranian warship, at the sea

„Budete toho hořce litovat.“ Američané pálili v oceánu torpédem, Íránci zuří

Americká ponorka potopila u jižního pobřeží Srí Lanky – dva tisíce mil od Perského zálivu – íránskou válečnou loď, informoval ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zahynuly při tom desítky námořníků. Srílanské úřady identifikovaly válečnou loď jako fregatu IRIS Dena. Íránci vzkázali, že incidentu budou Američané „hořce litovat“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama