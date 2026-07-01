Merkelovou pro galerii bývalých německých kancléřů zvěčnil málo známý mladý umělec

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová čtyři a půl roku po odchodu z funkce odhalila svůj portrét, který se připojí k portrétům jejích mužských předchůdců v sídle kancléřství v Berlíně. Merkelová si s výběrem umělce, který ji zachytí, dala na čas a k překvapení mnohých nakonec zvolila málo známého mladého malíře Jérémieho Queyrase.
"Je zvláštní, když se člověk pomalu stává historií," řekla Merkelová v rozhovoru s listem Die Zeit. "Takže tu teď taky visím," dodala.
Portréty sedmi bývalých německých kancléřů se nacházejí v budově kancléřství v centru Berlína. Podnět ke vzniku galerie dal v roce 1976 tehdejší kancléř Helmut Schmidt. Zdobily pak ale ještě sídlo předsedů německé vlády v Bonnu.
Merkelová z funkce odešla po 16 letech v prosinci 2021. Podle listu Die Zeit pak chtěla nejprve dokončit své paměti, které vyšly v roce 2024. Až poté se rozhodovala, kdo by ji měl pro galerie kancléřů zvěčnit. "Potřebovala jsem odstup," řekla 71letá bývalá kancléřka při úterním slavnostním odhalení obrazu.
Nakonec se rozhodla pro 28letého německo-francouzského umělce Queyrase, který ji maloval několik měsíců. Zachytil ji v typickém saku v modré barvě, kancléřka přitom na rozdíl od většiny předchůdců na obraze stojí a za ní je zlatohnědé pozadí. Gesto, kterým se proslavila - palce a ukazováčky spojené do tvaru kosočtverce - na portrétu chybí.
Podle Queyrase může portrét jako ten bývalé kancléřky vzniknout pouze v prostředí, ve kterém panuje důvěra. Snažil se proto Merkelovou pochopit i jako člověka. Jeho cílem rovněž bylo, aby ji divák poznal na první pohled.
Po slavnostním odhalení bude obraz Merkelové několik měsíců viset v berlínském Bodeho muzeu, v říjnu bude předán kancléřství. Na jeho zdi pak už bude chybět jen jeden portrét bývalého kancléře - nástupce Merkelové Olafa Scholze.
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