Malovali třeba injekční stříkačkou. Špilberk vystavuje naivní umění

Obrazy, jejichž autor Jan Hruška místo štětce používal injekční stříkačku s barvou, nově vystavuje Muzeum města Brna na hradě Špilberk. Hruška patřil mezi naivní či takzvané insitní výtvarníky, kteří nejsou odborně školení, přesto tvoří neopakovatelná díla plná barev, pozitivních motivů a emocí.

Přehlídka nazvaná Kouzelný svět ukazuje tvorbu několika desítek umělců z 12 zemí. Potrvá do 26. září.

Hruška žil v letech 1918 až 2004, pracoval v drogerii a k malbě se dostal až ve zralém věku. Jeho díla na Špilberku zabírají první síň. Plastické obrazy na první pohled vypadají jako tkané či vyšívané, Hruška je však vymýšlel osobitou technikou, kdy barvy postupně nanášel injekční stříkačkou. "Při velkém zvětšení je vidět, že se věnoval i detailům," říká kurátor Jindřich Chatrný.

Ve druhé místnosti návštěvníci uvidí práce dalšího jihomoravského malíře, Dušana Chaloupky, jenž se letos dožívá 85 let. Zbytek výstavy tvoří plátna účastníků pravidelného mezinárodního setkání naivních malířů na zámku v Lysicích na Blanensku. Díla zde vzniklá autoři věnovali Spolku přátel naivního a amatérského umění. Na některých je právě lysický zámek, motivy se však různí. "Ze zásady nikomu neříkáme, co má malovat, nedáváme žádná témata. To už by pak nebyli oni," vysvětluje předseda spolku Ladislav Pukl.

Malba naivních umělců je často jednoduchá, například bez stínů, s deformovaným prostorem a perspektivou, prostými motivy. Má však zase jiná pozitiva. "Obrazy naivního umění jsou plné radosti, barev, světla, často je tam humorný podtón," míní kurátor Chatrný.

Jedním z nejznámějších představitelů naivního umění byl světově uznávaný Henri Rousseau. V českém prostředí jej následovali třeba herec Josef Hlinomaz nebo cestovatel Libor Vojkůvka, původní profesí zahradník.

Výstava na Špilberku kromě děl Jana Hrušky a Dušana Chaloupky představuje z českých autorů třeba Alexandru Dětinskou a Jiřího Vidláka, dále pak umělce z Rumunska, Itálie i vzdálenějších zemí.