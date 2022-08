Malé pootevření dveří. Výstava představuje sklářského výtvarníka Exnara

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě tento pátek zahájí výstavu děl sklářského výtvarníka Jana Exnara. Původně byla připravovaná ve větším rozsahu k jeho loňským sedmdesátinám, kvůli pandemii koronaviru ji ale pořadatelé museli odložit.

Podle Exnara je přehlídka komornější a koncipovaná jako vhled do několika posledních let tvorby jeho ateliéru. Díla budou k vidění do 2. října.

"Výstavou jsem chtěla představit celý proces vzniku skleněné plastiky," říká ředitelka galerie Hana Nováková. "Na začátku, když má Exnar nějakou vizi, dělá takové přemýšlení na papíře, jak tomu říká. To jsou různé skici. Když zjistí, že ten motiv je nosný, že se mu chce věnovat, začne dělat propracovanější kresby," popisuje.

Proces pokračuje vytvořením modelu ze skla či hlíny a malbou obrazů ve skutečné velikosti budoucí plastiky. "Na nich si zkouší barevnost a to, jakým způsobem bude výsledek působit. Teprve když to projde tímto procesem a je s tím spokojen, přichází na řadu tavená plastika, která je vrcholovým ztvárněním jeho vize," dodává ředitelka.

Na výstavě je k vidění i broušená plastika z cyklu Planety, další už putovaly na výstavu do USA. "Není to žádná bilanční výstava, spíš takové malé pootevření dveří a náhled na to, co jsme udělali v posledních několika letech. Nejstarší věci jsou tam staré asi pět let, vyjma několika obrazů, které tam jsou spíš dekorativní a pro doplnění," uvádí Exnar.

Plastiky vytváří ve vlastním ateliéru, sklářskou surovinu pro něj vyrábí jablonecká sklárna. "Anebo, když dělám opravdu velké složité věci, které mají více než 150 kilogramů, obracím se na studio Lhotský v Železném Brodě," doplňuje žák slavného Stanislava Libeňského.

Exnar je havlíčkobrodský rodák, jeho výstavy pořádá zdejší galerie výtvarného umění pravidelně. Ta současná měla být loni instalovaná také ve zdejším muzeu. Návštěvnost by ale byla kvůli pandemickým omezením nízká. "Je to výstava náročná jak na instalaci, tak na finance. A udělat ji jen proto, abychom si odškrtli čárku, to mi přišla velká škoda," vysvětluje posunutí termínu ředitelka galerie.

V jejích sbírkách je Exnarova tvorba zastoupená malovanou vitrají z 80. let minulého století, křišťálovou plastikou z 90. let a několika skicami či obrazy. Nejnověji se galerii podařilo sbírku rozšířit o bozzetta neboli drobné sochařské skici nazvané Strážci planet, který vznikly loni.