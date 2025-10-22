Louvre se po krádeži šperků znovu otevřel návštěvníkům. Ale nikoli celý

Po deváté hodině, což je normální začátek otvírací doby, začali do muzea znovu proudit návštěvníci. Apollonova galerie, odkud lupiči vzácné šperky včetně náhrdelníků, smaragdových náušnic a safírového diadému ukradli, však zůstává uzavřena, řekli představitelé muzea AFP.
Lupiči se do muzea dostali oknem a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich, koruny císařovny Eugénie, se však při útěku zbavili. Čtyři pachatelé tak celkem odcizili osm šperků v odhadované hodnotě 88 milionů eur (v přepočtu asi 2,14 miliardy Kč). Krátce poté muzeum oznámilo, že zůstane zavřené. V úterý bývají brány nejnavštěvovanějšího pařížského muzea zavřené pravidelně v rámci standardní otvírací doby.
Louvre byl opakovaně terčem loupeží a krádeží. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který stále nebyl nalezen, píše agentura AFP.