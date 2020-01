Pařížský Louvre záměrně odrazoval turisty. Vloni mu poprvé klesl počet návštěvníků

Více než 500 mladých klavíristů zaslalo přihlášky do 18. ročníku mezinárodní klavírní soutěže pojmenované po polském skladateli a klavíristovi Fryderyku Chopinovi. Téměř polovina uchazečů pochází z Asie. "Přihlásili se tři klavíristé z Česka, ale žádný ze Slovenska," upřesňuje Jerzy Michniewicz z Chopinova ústavu, který soutěž pořádá. Mezi soutěžícími je více než stovka Číňanů, což ale zahrnuje i hudebníky z Hongkongu a Tchaj-wanu, a dále devadesátka Japonců a šedesátka Poláků. Soutěž je vyhrazena klavíristům ve věku od 16 po 30 let. Naposledy, v roce 2015, ji vyhrál tehdy jednadvacetiletý Seong-Jin Cho z Jižní Koreje. Letos se Chopinova mezinárodní klavírní soutěž uskuteční od 2. do 23. října.