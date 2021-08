Lounská galerie připomíná výtvarníka Mirvalda. Žáci ho ještě pamatují

U příležitosti 100. výročí narození Vladislava Mirvalda vystavuje jeho díla lounská Galerie Benedikta Rejta. Výtvarník a pedagog sice přišel na svět v Záluží u Mostu, většinu života však učil v Lounech a výrazně formoval zdejší kulturní scénu.

Vlevo je obraz Barevná cylindrická aperspektiva z let 1970 až 1972, vpravo Archimedova spirála z roku 1980. | Foto: ČTK

Vlevo je obraz Válcové moiré z let 1969 až 1971, vpravo Cylindrická aperspektiva z roku 1967. | Foto: ČTK

Mirvald, jenž žil v letech 1921 až 2003, představoval důležitou osobnost českého konstruktivního umění. Přehlídka jeho děl potrvá do 28. listopadu.

"Vladislava Mirvalda si tady ještě spousta lidí pamatuje, protože byl dlouholetým pedagogem na zdejším gymnáziu. Učil deskriptivu, výtvarnou výchovu a má tady spoustu následníků, ačkoli to třeba nejsou profesionálové," říká kurátorka výstavy Lucie Šiklová.

Výstavy ke 100. výročí Mirvaldova narození se konají také v pražské Vile Pellé a Galerii města Loun. Obě lounské galerie se domluvily na spolupráci: Galerie Benedikta Rejta se zaměřuje na geometrickou abstrakci a pop-art, městská galerie vystavuje zejména krajiny. Součástí přehlídky v Rejtově galerii je také 3D projekce.

Rok před Mirvaldem se narodili Zdeněk Sýkora a Kamil Linhart, trojice se vepsala do historie lounského kulturního dění. Pod mottem ze Tří mušketýrů galerie symbolicky vybrala ze svých sbírek také několik Sýkorových a Linhartových prací.

Vladislav Mirvald vystudoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na Univerzitě Karlově. Patřil ke generaci umělců, kteří začínali tvořit ve 40. letech, kdy navazovali na progresivní směry počátku 20. století.

Mirvald se zaměřil především na kubismus, jehož principy rozvíjel komorně laděnými obrazy. V 50. letech se věnoval krajině, na počátku 60. let se postupně přikláněl k abstrakci a vyjadřoval se stále jednodušeji.

Začal rozvíjet několik linií vlastního výtvarného jazyka. Do tvůrčího procesu zapojoval náhodu. Známá je například jeho technika kaňkáží, kdy do vodové vrstvy na papíře štětcem dávkoval tuš. Do obrazových kompozic transformoval přírodní zákonitosti a procesy.

Mirvaldova tvorba zahrnuje i lettrismus, který si na plátně pohrával s písmem, kombinatorické umění nebo osobité varianty op-artu čili směru, jenž pracuje s optickými efekty.

Díla ze sbírky Galerie Benedikta Rejta představují mimo jiné monumentální kompaktní soubor černobílých kompozic na plátně s tématy undulačních válců, Rombergových křivek a aperspektiv válců.

Vedle černobílých struktur, unikátních kaňkáží či takzvaných zmrzláží jsou v galerii k vidění i grafické listy, kde autor zpracovává jedno téma v barevných variacích. Série nazvaná Kystra variuje tentýž výsek z krajiny a barevností mění jeho náladu. Unikátní jsou tři prostorové objekty a soubor fotografií ze surrealistického období.