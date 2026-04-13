Lhoták i císařské hodiny. V Mánesu vystavují mistrovská díla za stovky milionů korun

V pražské Výstavní síni Mánes začala částečně prodejní výstava Masterpieces Prague, která představuje výběr výjimečných uměleckých děl, starožitností a sběratelských artefaktů ze soukromých sbírek. Na jednom místě se setkávají díla v hodnotě stovek milionů korun, která bývají veřejnosti běžně nepřístupná.
Koncept známý z předních evropských metropolí se nyní poprvé představuje také v Praze. Výstava je otevřena do 28. dubna.
Představena jsou díla vzniklá napříč několika staletími, a to od významných maleb až po mimořádné historické a technické artefakty, které rozšiřují tradiční pojetí sběratelství. Kurátorsky koncipovaná výstava svou kvalitou a významem prezentovaných exponátů odpovídá expozici muzejního charakteru.
„Masterpieces Prague propojuje svět umění, sběratelství, prestiže a investic. Zároveň otevírá návštěvníkům možnost setkat se s mimořádnými artefakty, které jsou ukryty v soukromých sbírkách,“ říká Pavel Urban, kurátor výstavy a spolumajitel Galerie Urban & Vysoudil. Podle něj akce zároveň přináší výjimečnou příležitost vnímat dialog mezi historickými uměleckými díly a současnou tvorbou.
Chittussi, Slavíček či Pištěk na jednom místě
Vystavena jsou mimořádná díla 18. a 19. století, jejichž autoři náleželi k okruhu dvorních malířů císařských a královských rodin. Zastoupeni jsou například Friedrich von Amerling, Thomas Fearnley či Josef Carl Berthold Püttner. Období 19. století také připomínají významná díla od Augusta Bedřicha Piepenhagena, Alberta Riegera, Antonína Chittussiho či Marie Luisy Kirschner.
První polovinu 20. století reprezentují mj. ikonická Zlatá ulička Antonína Slavíčka spolu se vzácnou olejomalbou Jana Zrzavého, Joži Uprky, Františka Kavána, Alfréda Justitze, Otakara Nejedlého, Oldřicha Blažíčka či Václava Radimského. Druhá polovina 20. století je zastoupena jmény jako Radoslav Kratina, Theodor Pištěk, Jitka Kolínská, Josef Istler a Eva Kmentová.
Linii současného umění pak doplňuje tvorba Václava Jíry, Pavla Roučky, Kristiana Kodeta, Radomíra Leszczynského a dalších autorů. Zvláštní pozornost je věnována i několika znovuobjeveným dílům. Mezi nimi vyniká například obraz Kamila Lhotáka, člena legendární Skupiny 42. „Dílo, které je evidováno v soupisu autorovy tvorby, bylo dosud uchováváno v soukromé sbírce a veřejnost ho bude moci spatřit poprvé po několika desetiletích,“ dodává Pavel Urban.
Unikátní astronomické hodiny z dílny Čecha
Vedle malířských děl výstava nabízí také exkluzivní starožitnosti a výjimečné artefakty, které rozšiřují tradiční pojetí sběratelství. „V nabídce se objevují i nevídané světové unikáty z oblasti hodinářství. K nejcennějším exponátům budou patřit francouzské královské hodiny Le Roy A Paris a císařské astronomické hodiny z dílny významného českého mechanika a hodináře Františka Řebíčka. Oba tyto exempláře představují absolutní vrchol světového hodinářského umění a náleží k nejvýznamnějším hodinářským dílům svého druhu na světě,“ upřesňuje galerista.
Masterpieces Prague navazuje na tradici prestižních evropských prodejních salonů a usiluje o to, aby se Praha stala přirozenou součástí mezinárodní mapy sběratelských událostí. Zároveň potvrzuje rostoucí dynamiku českého trhu s uměním a jeho schopnost nabídnout díla srovnatelná s nabídkou předních evropských galerií.
