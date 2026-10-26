Kupkův obraz Nepopisný prostor se v Paříži vydražil za rekordních 8,99 milionu eur

Obraz Františka Kupky Nepopisný prostor (Espace non-descriptif) se minulý pátek prodal v pařížské aukční síni Sotheby’s za 8,99 milionu eur (asi 217,5 milionu Kč) včetně provize. Jde o nejvyšší částku, jaká kdy byla za dílo tohoto českého malíře v aukci v zahraničí zaplacena. O prodeji informovaly servery Novinky.cz a Art+.
Olej na plátně vznikal v letech 1914 až 1922. Jeho cena se dostala na horní hranici odhadu aukční síně, který činil šest až osm milionů eur bez provize. Dosavadní rekord držel Kupkův obraz Tryskání II z let 1922 až 1923, který se v Londýně v roce 2021 prodal za 7,55 milionu liber (tenkrát zhruba 230,8 milionu Kč). To tenkrát odpovídalo částce 8,81 milionu eur. Přestože se tehdejší prodej v korunách jeví jako vyšší, rozdíl je způsoben odlišným kurzem měn.
Obraz Nepopisný prostor patří k experimentálním dílům z klíčového období Kupkovy tvorby, kdy se malíř odkláněl od zobrazování vnější reality a hledal nové vztahy mezi barvou, tvarem a rytmem. Podle aukční síně dílo ukazuje jeho osobitý přístup k abstrakci a patří k jeho formálně nejodvážnějším kompozicím.
Podle katalogu Sotheby’s obraz původně nesl název Raisons graphiques a jeho první podoba je doložena v roce 1913. Malíř kompozici později zásadně přepracoval, zjednodušil barevné tvary a rozšířil prázdný prostor uprostřed plátna. Kontrast mezi barevnými útvary a bílým pozadím vytváří optickou iluzi hloubky, dodává obrazu dojem pohybu a působí na diváka odstředivou silou, popsala aukční síň.
Kupka se narodil v roce 1871 ve východních Čechách, studoval v Praze a ve Vídni a v roce 1896 se přestěhoval do Paříže. Jeho tvorbu ovlivnil zájem o vztah barvy a formy, duchovní směry i dobové vědecké a technologické poznatky. Sám se označoval za "barevného symfonika" a barvy spojoval s konkrétními emocemi. Spolu s Vasilijem Kandinským a Kazimirem Malevičem patří k průkopníkům abstraktního umění.
Obraz byl vystaven mimo jiné na Kupkově výstavě v pražském Mánesu v roce 1946 a později se objevil na řadě zahraničních přehlídek. Na českém aukčním trhu zůstává Kupkovým rekordem dílo Početí, které se v dubnu 2024 prodalo v aukční síni Adolf Loos Apartment and Gallery za 126,5 milionu korun včetně provize.
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