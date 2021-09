Kubismus z Libodřic. Stát kupuje nábytek a keramiku za 30 milionů

O jedinečnosti sbírky kubistického užitého umění, kterou spravuje Nadace českého kubismu v Bauerově vile ve středočeských Libodřicích na Kolínsku, věděli odborníci dávno před tím, než ji její zakladatel a právník Pavel Šafář před pěti lety nabídl k odkoupení státu.

Například reprodukce vázy od Vlastislava Hofmana, která se dochovala v jediném exempláři, byla otištěna ve velké knize nazvané Design v českých zemích 1900-2000. „Řekli jsme si, že takový unikát pojedeme nafotografovat i do těch Libodřic,“ vzpomíná Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Tento týden ministerstvo kultury vedené Lubomírem Zaorálkem z ČSSD dostalo svolení rozpočtového výboru sněmovny, aby kolekci Nadace českého kubismu koupilo. Za 30 milionů korun tak výrazně rozšíří právě sbírku Uměleckoprůmyslového musea. Příští rok by se předměty měly objevit v expozici pražského Domu U Černé Matky Boží.

Bude mezi nimi 14 nábytkových souborů čítajících 59 předmětů a 160 kusů keramických i kovových prací. „Je to nejvýznamnější soukromá kolekce, která u nás byla v posledních desetiletích shromážděna. Dostaly se do ní desítky unikátních kusů. Možnost, že doplní největší sbírku kubistického užitého umění, která se nachází v Uměleckoprůmyslovém muzeu, byla velmi lákavá. Vynaložili jsme velké úsilí, aby stát tuto kolekci zakoupil, aby se nerozptýlila,“ doplňuje Vondráček.

Členové rozpočtového výboru a před ním také vláda se rozhodovali podle odborných posudků. Byly tak přesvědčivé, že návrh na odkoupení prošel hladce. „Na všech stranách bylo pochopení. Prošlo to bez jediné výhrady. Český kubismus je vnímán jako jeden z vrcholů naší kultury,“ myslí si náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda.

Pro úřad to však bezbolestné rozhodnutí nebylo. „Nejsou to prostředky, které by ministerstvo kultury obdrželo navíc. Museli jsme přehodnocovat priority. Peníze jsme vzali z prostředků na rozvoj materiálně technické základny příspěvkových organizací. Není to samozřejmě ideální a budeme to muset v budoucnu vykompenzovat,“ doplňuje.

Jednání s Nadací českého kubismu začalo před pěti lety. „Vážím si toho, nebyl to krok motivovaný finančně. Nechtěli sbírku rozdrobit, prodávat jednotlivě,“ říká náměstek a poukazuje na to, že cena zůstala stejná po celou dobu jednání.

Na rozdíl od jiných artefaktů moderního užitého umění 20. století se kubistický nábytek nevyráběl sériově. „Byly to zakázkové solitéry a dochovaných děl v soukromém majetku je nyní již málo. S kubistickou keramikou je to podobné,“ vysvětluje šéf sbírek Uměleckoprůmyslového musea.

Zdaleka ne vše bylo součástí Bauerovy vily, nadace kolekci budovala. Keramiku získávala od soukromníků na aukcích po celé Evropě. „Jsou tam například rané unikáty z období sdružení Artěl nebo jedinečná díla Vlastislava Hofmana, Pavla Janáka či Ladislava Machoně,“ vyjmenovává Radim Vondráček.

Navíc odborníci nedávno zjistili, že jeden z Hofmanových nábytkových souborů, který byl dosud v majetku nadace, patří k úplně prvnímu, světově raritnímu projevu nového kubistického tvarosloví. „Je to naprostý unikát, pochází z let 1910 až 1912,“ kvituje Vondráček.

Seznamování se sbírkou přináší i další objevy. „Kolegové v oddělení nábytku se kubismu věnovali od začátku 60. let. Byli ve spojení s rodinami, pro které pracoval architekt Josef Gočár nebo Pavel Janák. Získávali jsme soubory do sbírek, ale nyní jsme objevili další části těch souborů ve sbírce nadace. Například jsme měli židle, které navrhoval Vlastislav Hofman pro sochaře Josefa Mařatku, a teď jsme v nově získané sbírce k nim objevili psací stůl. Nyní můžeme zkompletovat některé interiéry,“ těší se Vondráček.

Unikátní je však i samotná Bauerova vila v Libodřicích na Kolínsku od Josefa Gočára. „Krátce poté, co dokončil Dům U Černé Matky Boží, navrhl tuto vilu pro velkostatkáře Adolfa Bauera. Stavba je tedy z Gočárova nejvýznamnějšího období,“ míní Vondráček, podle kterého se vila nachází ve výborném stavu. Přesto podle informací na webových stránkách v současnosti z technických důvodů není přístupná.

Náměstek Vlastislav Ouroda si myslí, že by bylo dobré, kdyby stát časem vykoupil i vilu. „Je zcela mimořádná a získaný mobiliář je její součástí. V tuto chvíli ale na nákup nemáme prostředky a vila stejně zatím není k mání,“ vysvětluje Ouroda, podle kterého je nadace vázána podmínkami mezinárodních dotací, jež získala na nedávnou rekonstrukci budovy. „Ale do budoucna je to zcela logický krok,“ shrnuje úvahy o nákupu Bauerovy vily náměstek.