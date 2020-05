Krumlovské Schiele Centrum otevřelo, vystavuje skleněný úplněk nad městem

Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově zahájilo sezonu. Připravilo výstavy připomínající rakouského malíře Egona Schieleho, od jehož narození v červnu uplyne 130 let.

Díla, která vytvořili malířky Alena Anderlová, Judith Zillichová a japonský sochař Tets Ohnari, odkazují na Schieleho život, tvorbu i Krumlov, v němž žil, maloval a jejž miloval. Přehlídku doplňují desítky snímků z krumlovského Musea Fotoatelier Seidel.

Do konce června galerie nabízí rodinám s dětmi do 14 let vstupné zlevněné na 200 korun, to znamená o polovinu. Nově otevřené výstavy potrvají do ledna 2021.

Vedení instituce se obává, zda návštěvníci přijdou. Ve městě kvůli dopadům koronaviru chybí turisté. "Debatovali jsme, koho sem dostat, komu ulevit. Domníváme se, že dnes jsou to rodiny s dětmi, které jsou dva měsíce doma a jsou vyčerpané: jsou pohromadě, musí se společně učit, třikrát denně řešit jídlo," vypočítává ředitelka centra Hana Jirmusová Lazarowitz. "Tak jsme si řekli, že podpoříme rodiny s dětmi," doplňuje.

Nové výstavy se rozkládají na ploše 3000 metrů čtverečních. Malířka Alena Anderlová hledala, zda je Krumlov stále inspirativní pro umělce jako za časů Egona Schieleho, který žil v letech 1890 až 1918. Ačkoli při pobytu Anderlové ještě město bylo plné turistů, vytvořila obrazy, které podle ředitelky dnes působí vizionářsky. "Ukazují Krumlov dojemně prázdný, jen s několika osamělými lidmi nebo zvířaty," popisuje Jirmusová Lazarowitz.

Dvaačtyřicetiletá Anderlová pracuje se světlem a barvou. Do oken potemnělého, zdánlivě mrtvého města nalepila neonové papírky, a tak místnosti za okny starých domů září. Díky jiným proužkům papíru proměnila Vltavu v silnici vinoucí se starým městem.

Obrazy krajin a měst pak malířka oživila zvířaty. "Někdy zděšeně, jindy s humorem sledují absurditu našeho světa. Osamělý pes na parkovišti plném aut vyje na měsíc. Zajíc utíká po lesní cestě pronásledován autem. Vznešený los má na paroží vánoční svítící řetěz," popisuje ředitelka centra.

Devětatřicetiletý japonský sochař působící v Česku Tets Ohnari vytvořil skleněnou instalaci úplňku nad městem s rozměry sedm krát sedm krát sedm metrů. Znázorňuje čas plynoucí nad Krumlovem a jeho obyvateli. "Měsíc symbolicky spojuje všechny generace s městem spojené, odlesky skel na stěnách upozorňují na pomíjivost pozemského lesku a slávy a křehkost materiálu nemůže neupozornit na křehkost nás lidí," interpretuje to ředitelka.

Portréty i akty jednoho modelu vytvořené v průběhu deseti let pak představuje padesátiletá Rakušanka Judith Zillichová. Znázornila spisovatele Hansjörga Zaunera, který zemřel před třemi roky. Je to i dokument vztahu těchto dvou sousedů z jednoho vídeňského domu.

Zauner nejdřív v obrazech zaujímal hlavní místo, ale jak se složitý vztah umělců vyvíjel, z děl mizel. "Na posledních obrazech tak stěží zahlédneme celou postavu, spíše ruku na stole či nohy pod stolem. Poslední obraz nazvala malířka A dost. Spolupráce končí. Krátce nato model umírá," vysvětluje Hana Jirmusová Lazarowitz.

Egon Schiele Art Centrum vzniklo roku 1992. Nejvíc lidí, 90 tisíc, sem přišlo na výstavu Pabla Picassa v roce 1995. Výstavní plocha galerie čítá téměř 5000 metrů čtverečních, roční rozpočet okolo deset milionů korun.