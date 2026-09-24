Krajina pohledem téměř třiceti ilustrátorů. V Praze startuje festival LUSTR

V pražské Holešovické tržnici ve čtvrtek 24. září začíná 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu LUSTR. Vedle více než stovky vystavujících nabídne také možnost setkání s autory. Na programu jsou LUSTR Talks, živé natáčení podcastu Radia Wave i workshopy se zahraničními hosty.
Festival trvající do 30. září mimo jiné zahájí akce Speed Painting s Phillipem Schultzem z Raum Für Illustration v Hamburku, který společně s dalšími čtyřmi ilustrátory vytvoří portrét těch, kteří budou mít chuť nechat se portrétovat.
Hlavním dějištěm LUSTR festivalu bude Hala 17 pražské Holešovické tržnice. Srdcem letošního ročníku je výstava Krajina 2.0 – proměny krajiny v éře antropocénu, v níž se téměř třicítka českých i zahraničních autorů a autorek dívá na krajinu poznamenanou člověkem i na místa, která si příroda bere zpátky.
Festival přinese také tradiční Showcase, do jehož otevřené výzvy letos dorazilo 767 přihlášek z celého světa. LUSTR tak představí ilustraci jako svébytný způsob vyprávění o krajině, společnosti i světě kolem nás.
V sobotu 26. září mezi hosty mimo jiné vystoupí André Letria Maura Romeo z italského nakladatelství Quinto Quarto a Julie Martiová a Marie-France Lombardová ze švýcarského nakladatelského domu Edition Moderne. O den později naváže česká část LUSTR Talks. Svou tvorbu a její proces představí Magdaléna Gurská, Josef Sedlák, Jantra Šímová a Antonie Zavadilová, Veronika Homolová nebo Filip Tatýrek. Český blok je stejně jako anglická část zdarma.
Několik zahraničních hostů letošního LUSTRu nepřijede do Prahy jen vystavovat a mluvit o své práci, ale také ji nechá návštěvníky zažít z druhé strany pracovního stolu. Na workshopu Budoucí geologie s chilsko-německým ilustrátorem Cristóbalem Schmalem budou vznikat nové formy života, podivné minerály, vyhynulí tvorové i krajiny budoucnosti. Jurijs Tatarkins v Strukturách paměti ukáže, jak vytvořit mapu města nikoli podle ulic a souřadnic, ale podle vzpomínek, emocí, vůní a zvuků.
Součástí festivalu je i doprovodný program, řada workshopů a přednášek určených pro profesionály, laiky i rodiny s dětmi. Kompletní program a další informace jsou dostupné na stránkách festivalu LUSTR.
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