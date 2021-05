Kovanda či Mančuška. Královéhradecká galerie získala sbírku za 12 milionů

Galerie moderního umění v Hradci Králové získala za 12 milionů korun sbírku Karla Tutsche čítající téměř 800 děl. Jedná se o největší akvizici umění v historii krajských galerií. Přes dvacet klíčových děl z Tutschovy kolekce je do 23. května k vidění ve čtvrtém patře galerie. Ta ji v ucelené podobě vystaví v roce 2023 poté, co sbírku detailně probádá.

Jedná se o významný dokument sběratelství sahající do 80. let minulého století. Karel Tutsch nejprve v brněnském vysokoškolském klubu pořádal výstavy studentů Akademie výtvarných umění. Od roku 1986 pak provozoval nejstarší zdejší soukromou Galerii Na bidýlku v Brně. Sídlila v nevelkém podkrovním bytě na Václavské ulici, byla důležitým místem setkávání neoficiální československé scény.

Jako první tu roku 1986 vystavoval Jiří Načeradský, později následovali členové postmoderní skupiny Tvrdohlaví, umělci Jan Merta či Vladimír Kokolia a také mladší, tehdy ještě neetablovaní výtvarníci jako Ján Mančuška nebo Eva Koťátková, napsal server idnes.cz.

Tutsch se "soustředil se na nejmladší autory, o kterých se domníval, že jejich díla jsou nějakým způsobem inspirativní, objevná. Jeho vytříbená intuice se potvrdila," říká ředitel hradecké galerie František Zachoval. "V oblasti výtvarného umění je kolekce jednou z nejvýznamnějších sbírek v novodobé historii sběratelství v České republice," zdůrazňuje.

Brněnský sběratel a galerista Tutsch, který žil v letech 1941 až 2008, se soustředil na přechod mezi modernistickou a postmoderní malbou a grafikou. Shromáždil díla významných umělců jako Jiřího Načeradského, Jiřího Sopka, Aleny Kučerové, Antonína Střížka, Jiřího Petrboka nebo Naděždy Plíškové.

Kromě obrazů se zaměřoval na konceptuální umění, kde mezi nejvýznamnější autory v jeho sbírce patří Jiří Kovanda, Jiří David a nebo Ján Mančuška. V 90. letech sledoval německé autory, mezi něž patřili Thomas Helbig, Markus Selg nebo Christian Macketanz.

"O získání sbírky jsme jednali s bratrem zesnulého sběratele Jindřichem Tutschem od listopadu do minulého týdne, kdy byla podepsána smlouva, proběhla inventarizace a díla byla převezena do naší galerie. Motivace Jindřicha Tutsche k prodeji sbírky bylo to, aby díla byla přístupná veřejnosti," doplňuje Zachoval.

"Samozřejmě jsem se se sbírkou nechtěl rozloučit, protože jsem v provizorním depozitáři na svého bratra často vzpomínal. Nakonec převládla motivace prodat ji sbírkotvorné instituci, která s konvolutem bude schopna pracovat a v budoucnu ho i prezentovat," objasňuje bratr zesnulého sběratele Jindřich Tutsch.

Galerie moderního umění v Hradci Králové se na investici podílela čtyřmi miliony korun, Královéhradecký kraj osmi miliony korun.

"Nákupem sbírky Karla Tutsche výrazně vzrostlo kulturní bohatství v našem kraji. Sbírka se stane pevnou a nepřevoditelnou součástí královéhradecké galerie moderního mění, což zaručí jejich přístupnost pro budoucí generace," doplňuje náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová z hnutí Východočeši.

Hradecká galerie toto pondělí přivítala návštěvníky poprvé po několikaměsíční uzávěře vynucené pandemii koronaviru. Otevřeno má pro individuální prohlídky za přísných hygienických opatření v běžné otevírací době.

Galerie je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v historickém centru města v pozdně secesní budově. Od roku 2008 má ve správě také dva soubory uměleckých děl, sbírku Galerie Vladimíra Preclíka a Křížovou cestu, což je cyklus sochařských děl přístupný ve volné přírodě nedaleko barokního Kuksu na Trutnovsku.