Výtvarné umění

Kouzlo světla, umění a baroka. Festival svaté Lucie rozzáří pražský Zámek Troja

ČTK

Propojení digitálního umění s barokními prostory nabídne v pátek a v sobotu od večerních hodin Trojský zámek v Praze u příležitosti svátku sv. Lucie, patronky světla. Akci třetím rokem po sobě pořádá Galerie hl. města Prahy společně s organizátory Signal Festivalu. Letošních sedm světelných instalací rozvíjí téma trávení času, zejména toho volného, informovala za organizátory Martina Plesníková.

Zámecký areál mohou lidé navštívit v pátek a v sobotu od 17:00 do 23:00, vstup je zdarma. "Chceme přispět k předvánoční atmosféře a opět ukázat další možnosti, jak pracovat s tímto výjimečným prostředím a jeho barokní krásou, kterou pravidelně propojujeme se současným uměním," uvedla ředitelka městské galerie Magdalena Juříková.

Instalace tvůrci umístili do zámeckých zahrad, sklepení a do hlavního sálu. Světelný a zvukový objekt Kryštofa Brůhy zviditelňuje síť každodenní komunikace. Karim Tarakji v laserové instalaci přenáší vědecké experimenty do lidského světa. Vychází z principů gravitačních vln a experimentů, které je detekují.

Vítězslav Plavec v prvním z děl nechává růst rostliny pod zářením televizních obrazovek, a to jako metaforu života pod umělým světlem mediální reality. Druhé dílo, na němž se podílel Filip Zeman, deformuje neustále se měnícím zrcadlením obraz diváka i jeho okolí.

Světelná linie Kláry Horáčkové ve sklepení odráží prostor i pohyb diváka a tím i plynutí vědomí a subjektivní prožívání času. Instalace Tomáše Ullricha zkoumá hranici mezi reálným a digitálním prostorem.

Hana Kessnerová a Klára Pavlíčková navázaly na barokní tradici drobných kaplí, které nabízely útočiště a klid. Jejich světelný skleník nabízí chvíli zastavení, návrat k pomalosti. Svátek svaté Lucie se v minulosti spojoval s blížícím se zimním slunovratem a s nejdelší nocí v roce.

Zámek v Troji navrhl na objednávku šlechtického rodu Šternberků na konci 17. století francouzský architekt Jean Baptiste Mathey. V roce 2002 zámek zatopila a poškodila povodeň. Hlavní město vydalo nemalé peníze na opravu, aby celý areál se zahradami předalo do užívání své galerii.


