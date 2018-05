Konec starého obrázku se lvem. Národní galerie má nové logo od Studia Najbrt za 1,3 milionu

před 1 hodinou

Nové logo Národní galerie se skládá ze tří velkých písmen, to třetí lze vidět po rozkliknutí obrázku. | Foto: ČTK

Instituce spravující největší českou sbírku výtvarného umění bude nadále vystupovat pod názvem Národní galerie Praha. Nový vizuální styl od Studia Najbrt zavede během následujícího roku.

Národní galerie v Praze bude mít nové logo, které v zakázce za 1,3 milionu korun navrhlo Studio Najbrt. U této příležitosti také instituce oznámila, že do budoucna bude používat označení Národní galerie Praha a zkratku NGP.

Logo se skládá ze tří velkých tiskacích písmen sestavených do dvou řad pod sebe. Kvůli lichému počtu spolu tvoří nedokončený čtverec. Uprostřed je prázdné místo, které ze všech tří písmen část skrývá či vykusuje.

Pro různé příležitosti se písmena budou používat v černé barvě, bílé či jen v podobě tenké linky, kterou překryje obraz či text.

"Nová grafická identita a její postupná implementace do veškeré vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem v otevírání se široké veřejnosti," míní generální ředitel instistuce Jiří Fajt.

Ten chtěl grafickou totožnost změnit hned záhy poté, co roku 2014 nastoupil do funkce. Tehdy Fajt vysvětloval, že dosavadní logo přestalo splňovat nároky moderního muzea výtvarného umění a je konzervativní, příliš historizující.

Staré logo obsahující českého lva tak galerie ze své vizuální identity odstraňuje nyní, zrovna v roce 100. výročí založení Československa.

Výběrové řízení vyhlášené před třemi lety skončilo neúspěšně, Národní galerie jej tehdy zrušila. Do nové soutěže letos v lednu vyzvala deset tuzemských grafických studií. Zúčastnilo se jich devět, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupily firmy Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.

Galerie říká, že chtěla najít grafickou identitu, která ji zpřístupní široké veřejnosti - a to atraktivní, současnou i výraznou komunikační formou.

"Naší dlouhodobou ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás, ale také v zahraničí. Z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou NGP - Národní galerie Praha, která akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi," vysvětluje změnu Jiří Fajt.

Vizuální identita od Studia Najbrt je podle něj založena na výrazném logotypu, který vychází ze smyslu a poslání Národní galerie, jímž je prezentace umění.

Podle zadání soutěže bude galerie jednotlivé výstupy, které tvoří součást zakázky, dostávat postupně. Do konce srpna by měla mít grafický manuál a principy používání nové identity. Návštěvníci NG, nově NGP, by novou vizuální identitu mohli spatřit s kampaní před podzimní sezonou.

Do poloviny příštího roku by pak změna měla být znát též na webu instituce. S vyhlášením výsledků dnes v pražském Veletržním paláci začala výstava všech soutěžních návrhů, potrvá do 3. června.

Studio Najbrt funguje od roku 1994 a je jedním z nejznámějších tuzemských grafických studií, používání jeho práce je mezi zdejšími kulturními institucemi známkou prestiže. Dlouhodobě Studio Najbrt spolupracuje s karlovarským festivalem, vytvořilo nová loga několika českých měst, akademických institucí, finančních skupin, pracuje pro Českou filharmonii, fotografa Josefa Koudelku nebo restaurační společnost Ambiente.