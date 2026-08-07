Knížák byl pro mnohé symbolem svobody, řekl Klaus na umělcově pohřbu

Výtvarníka, hudebníka a pedagoga Milana Knížáka dnes na poslední cestě ve Velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích doprovodily tři čestné salvy a hymna České republiky. S umělcem mnoha zájmů se přišla rozloučit rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici.
Pohřeb, na kterém promluvili ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a bývalý prezident Václav Klaus, se uskutečnil se státními poctami. Knížák zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let.
Podle Klause byl Knížák pro mnohé symbolem svobody a intelektuálního rebelství. Jeho cílem nebylo provokovat, pouze rezolutně a bez zábran nahlas říkal, co si myslel, řekl Klaus. Knížáka označil za jednoho z českých velikánů a zároveň za svého nejbližšího přítele. Vyzdvihl jeho renesanční působení v oblasti hudby, výtvarného umění či literatury, stejně jako jeho funkce rektora pražské Akademie výtvarných umění (AVU) a ředitele Národní galerie (NG). V každé oblasti, které se věnoval, zanechal svou nepřehlédnutelnou osobitou stopu, řekl bývalý prezident.
Knížák podle něj bytostně odmítal každou lež, faleš a přetvářku. "Říkal to nemilosrdně a nahlas, tím si získal řadu nepřátel na politické scéně, v médiích i v uměleckém světě," prohlásil Klaus. Knížáka to podle něj netěšilo, ale uměl s tím žít a ostře odpovídat. Zároveň byl podle něj laskavým, hodným a nesmírně přátelským člověkem, společně se kterým odešla jedna těžko nahraditelná část světa. "Chtěl umění zbavit akademičnosti, byl rebelem už za komunistického režimu, ve svém intelektuálním rebelství byl jedinečný a nenahraditelný. Nebyl ctitelem Evropské unie a dnešní pokrokáři ho neměli rádi," dodal Klaus.
„Byl to člověk, který se nikdy nebál“
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve svém projevu řekl, že žádná funkce Knížáka nedokázala uzavřít do jediné škatulky. "Jeho svět byl nekonečně široký, jeho svět byl obrovsky svobodný," prohlásil. Patřil k lidem, kteří dokazovali, že kultura není jen ozdoba společnosti, ale obrovská síla, která má společnost záměrně zneklidňovat a vzrušovat a tím ji proměňovat a posouvat dál, dodal.
Vedle Klempíře a Klause s chotí Livií byli mezi hosty například František Stárek zvaný Čuňas, hudebník Vladimír Franz či výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Dorazili také ředitel Národního muzea Michal Lukeš, ředitel Vojenského historického ústavu Praha Aleš Knížek, výtvarník Rony Plesl nebo místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
"Byl to člověk, který se nikdy nebál, to je asi taková hlavní charakteristika. Vždycky dělal a říkal, co si myslel, což mnohé přivádělo k děsu, měl mnoho nepřátel," uvedl Pospíšil. Na klopě saka měl symbol srdce s plameny, které podle svých slov od Knížáka dostal o posledních Vánocích. Stejný symbol zdobil Knížákovo parte.
Během obřadu mimo jiné zazněla Knížákova avantgardní skladba s názvem DHK – Smyčcový kvartet: Antonín Dvořák, Alois Hába, hudebně zprznil Milan Knížák nebo píseň Aby nám sny nezešedly z repertoáru jeho kapely Aktual. František Stárek zvaný Čuňas ČTK řekl, že poprvé skupinu Aktual slyšel v roce 1972. Knížákovu zařazování do undergroundu by tak nebránil. "Underground má tolik podob, kolik lidí. Takže i Knížák, když si vysloužil underground, tak byl underground. Fakt je, že nám byl blízký," prohlásil.
Obřadní místnost má podle zpravodaje ČTK kapacitu asi 400 lidí, zaplněná byla velkým množstvím věnců, které zaslaly prakticky všechna ministerstva, parlament či Ústav pro studium totalitních režimů. Někteří hosté přišli v neformálním oblečení.
Jedna z nejvýraznějších tváří české kultury
Knížák od 60. let 20. století patřil k průkopníkům českého akčního umění. Působil v mezinárodním uměleckém hnutí Fluxus, jehož akcí se účastnil při svém pobytu v USA na konci 60. let. Po návratu do Československa čelil trvalému tlaku státní moci. Soud ho tento týden ve středu in memoriam rehabilitoval za jeho vazební stíhání na přelomu let 1974 a 1975.
Knížák stál u zrodu českého undergroundu, ovlivnil generace umělců. Knížákovým odchodem ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších tváří, shodli se politici. Po sametové revoluci byl Knížák rektorem pražské Akademie výtvarných umění, poté 12 let řídil Národní galerii. Jeho názory současně provokovaly a polarizovaly společnost. Často se vyjadřoval k politice a společenskému dění v zemi, podporovatel bývalého prezidenta a premiéra Klause, který mu v roce 2010 udělil medaili Za zásluhy.
Pohřeb se státními poctami měl poprvé v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl. Dále státní pocty na podzim 2019 vyprovázely zpěváka Karla Gotta a koncem roku 2023 bývalého ministra zahraničí a někdejšího kancléře prezidenta Václava Havla Karla Schwarzenberga.
Itálie dostala ultimátum: do neděle musí zrušit kontroly cestujících ze Španělska
Španělská vláda v pátek pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. V pátek o tom napsal deník El País.
Komentář: Babišova vláda tiše chystá velké politické změny. Kryjí je kulturní války
„Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě. Jsme kategoricky proti,“ řekl šéf Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek redakci Aktuálně.cz k chystané vládní novele, která by zavedla povinné předkupní právo na pronajatou zemědělskou půdu.
ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů
Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.
Zpěvačka Charlotte Gott zveřejnila videoklip ke svému třetímu singlu Paris
Nový videoklip se natáčel během června přímo ve francouzské metropoli a Charlotte v něm nejen zpívá, ale doprovází se i na klavír, což dle tvůrců dodává celému klipu komornější ráz.
„Rozhodčí to očekávali.“ Korejský svaz je měl uplácet návštěvami erotických salonů
Jeden z největších fotbalových skandálů posledních let nabírá nové rozměry. Korejský svaz čelí obvinění, že zahraničním rozhodčím platil erotické služby.