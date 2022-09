Když se umělec stylizoval jako kuřák. Národní galerie otevřela tři výstavy

Ze třech nových přehlídek, kterými zahájila podzimní sezonu pražská Národní galerie a od tohoto pátku jsou přístupné v pražském Veletržním paláci, zřejmě největší pozornost poutá ta nazvaná V kroužcích dýmu. Potrvá do 8. ledna příštího roku a představuje portréty i autoportréty moderních umělců zachycených v roli kuřáků cigaret, doutníků či dýmek.

Na jejich příkladu výstava ukazuje proměnu tradičního vnímání autora v nezávislého tvůrce. Představuje příběh kouře v podobiznách českých a evropských děl od baroka po meziválečné umění. Zaměřuje se především na přelom 19. a 20. století i na období avantgard.

Na pozadí tehdejších názorů na kouření, značně odlišných od těch dnešních, dokládá, kterak se moderní umělec kuřáckým gestem vyhraňoval proti společenským pravidlům. Cigareta byla symbolem bohémského života, dandyovské rafinovanosti, dekadentní nervové slabosti i umělecké revolty. Kouření vyvolávalo stav přemýšlení a snění, symbolizovalo obrat do světa snů a představ, uvádějí pořadatelé.

Ti shromáždili okolo 200 děl, vedle soch, obrazů, grafik a kreseb také fotografie či užité umění. Exponáty ze sbírek Národní galerie, například od Pabla Picassa či Edgara Degase, doplňují zápůjčky z tuzemska i pařížského Musée d’Orsay nebo Munch Musea v norském Oslu.

Návštěvníci spatří práce Édouarda Maneta, Pierra Bonnarda či Edvarda Muncha, z českých tvůrců pak Jana Preislera, Karla Hlaváčka, Františka Kupky, Emila Filly či Bohumila Kubišty. Na doprovodných přednáškách se veřejnost dozví více o umělecké bohémě, ženách v kavárně či motivu kouře, mlhy a páry v umění.

Další nová výstava ve Veletržním paláci vznikla ve spolupráci s festivalem Fotograf, který začal zkraje září. Jmenuje se Nikdo sem nepatří víc než vy a reflektuje vzestup nacionalistických, populistických či krajně pravicových směrů. Cílem je představit "umělecké strategie, které zpochybňují konstrukci a manipulaci nacionalistických narativů pro politické účely".

Vystavená díla středoevropských umělců zachycují "nedávný vývoj a jeho historickou podmíněnost, vliv institucí, napětí mezi lokálním a globálním děním či vzdor vůči ideologiím, které prosazují ideu kolektivní subjektivity jakožto stejnorodé skupiny lidí", uvádí anotace.

Do třetice pak byla ve Veletržním paláci zpřístupněna přehlídka letošních laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, která je určena autorům do 35 let. Už poněkolikáté nominovaní odmítli princip soutěže, laureáty se tak stávají všichni. Letos jsou jimi Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Radakulan, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek. Kurátory jejich prací se stali Jaro Varga a Anetta Mona Chisa. Výstava má tradičně i zahraničního hosta, tentokrát thajského multimediálního umělce Korakrita Arunanondchaie, jenž se zaměřuje na "transformační potenciál vyprávění".

Také přehlídku Nikdo sem nepatří víc než vy a díla laureátů Chalupeckého ceny je možné zhlédnout do 8. ledna příštího roku.