Kdo vyhraje cenu Czech Grand Design? Zabodovaly projekty inspirované technologiemi i ekologií

včera

My dvě. Společný projekt designérek Moniky Matějkové a Veroniky Watzkové je nominovaný v kategorii Designér roku. Foto: Czech Grand Design

Lavičky pro chytrá města, hrnce ze skla, recyklované oděvy, samurajské vázy i luxusní gramofony zaujaly Akademii designu v letošních cenách Czech Grand Design. Akademici v devíti kategoriích nominovali 97 autorů, designérských studií i značek. Slavnostní vyhlášení vítězů se před televizními kamerami uskuteční 27. března v pražském Stavovském divadle.

Letošní nominace na ceny Czech Grand Design podle organizátorky Jany Zielinski v mnohém překvapily.

"Třeba skvělým zastoupením mladých českých tvůrců, kteří v loňském roce představili mimořádně povedené kolekce. Svědčí o tom zejména obsazení kategorie Módní designér roku, ve které zaujali Adam Kost, Lukáš Krnáč a Tereza Rosalie Kladošová, nebo kategorie Designér roku, kde sledujeme dvojici Herrmann & Coufal, Říha-Polách a My Dvě proti etablovaným jménům jako Rony Plesl či studio Olgoj Chorchoj," vypočítává Zielinski.

Ceny se udělují v kategoriích Designér, Módní designér, Designér šperku, Grafický designér, Fotograf, Ilustrátor, Objev a Výrobce roku.

Řada projektů reflektuje současná témata moderních technologií nebo udržitelného designu.

"Zaujala mě třeba kolekce šperků Elišky Lhotské, která slova přetavila v tvary, které vzniknou použitím swipe zadávání do chytrých telefonů, nebo recyklovaná kolekce Lenky Vackové," doplňuje Jana Zielinski.

Nejlepší práce se veřejnosti představí na festivalu Best of: Ceny Czech Grand Design 2017 v kreativním prostoru SmetanaQ na Rašínově nábřeží. Akce proběhne od 22. do 25. března, vítěz bude znám 27. března.

Vítěze tradičně vybírá Akademie designu ČR. Pro rok 2017 ji tvořilo 55 osobností z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu.

Nejlepší projekty se volí ve tříkolovém hlasování. Absolutním vítězem je grand designér roku, zvolený napříč kategoriemi.

Loni v této kategorii uspělo studio deFORM Jakuba Pollága a Václava Mlynáře, které působí v Londýně. Designéři na sebe upozornili především interaktivní hrou Koski, která byla součástí výstavy Designéři dětem.