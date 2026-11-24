Ulice, nárožní domy, střechy a obrysy měst. Ale také čisté tvary, rytmy a řád, na které lze architekturu rozložit. Nová skupinová výstava Místa činu v holešovické Trafo Gallery ukazuje, jak různě se čeští malíři a sochaři dívají na prostor, v němž žijeme.
Kurátor Petr Volf pro ni vybral malby, sochy a objekty dvou desítek předních českých autorů a autorek napříč generacemi i výtvarnými styly, kteří se ve své tvorbě vracejí k domům, ulicím a městským panoramatům.
Svá díla na výstavě představují Tomáš Císařovský, Pavel Dušek, Františka a Tim Gilman, Jana Kasalová, Krištof Kintera, Stanislav Kolíbal, Tadeáš Kotrba, Vladimír Kopecký, Ivana Lomová, František Matoušek, Martin Mlateček, Alice Nikitinová, Viktor Pivovarov, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, Zbyněk Sekal, Michal Škapa, Michal Škoda, Jakub Špaňhel a Jan Vytiska. Každý z nich přitom nabízí vlastní způsob, jak skrze architekturu nahlížet na život a prostředí, které společně utváříme.
Dům, který si pamatuje
Architektura tu nehraje roli pouhé kulisy. Domy a městské struktury udávají jednotlivým dílům měřítko, rytmus i atmosféru, skutečným tématem výstavy je ale člověk a svět, který si kolem sebe staví. Ten se v obrazech objevuje jako obyvatel, kolemjdoucí, pozorovatel nebo aktér všedních událostí - a mnohdy vůbec není vidět. Jeho přítomnost přesto zůstává vepsaná do ducha konkrétního místa.
„Architektura je nositelem paměti, emocí a vizuálních významů, je rámcem lidského života,“ říká kurátor Petr Volf. „Zůstává v nás otištěna jako genetická informace, která je silnější, než si dokážeme vůbec uvědomit.“ Odtud i název výstavy. „Místo činu“ tu neodkazuje ke kriminálnímu příběhu, ale k místům, kde se odehrává obyčejný lidský život: kde se bydlí, pracuje, vzpomíná a potkává. Díla tak nabízejí rozdílné pohledy na prostředí, které nás obklopuje, a ukazují, jak se skrze architekturu proměňuje naše vnímání prostoru i vlastní existence.
Od expresivního gesta k čisté geometrii
Výstava propojuje široké generační i stylové spektrum. Na jednom konci stojí konkrétní, často expresivně podané podoby staveb a městských panoramat, na druhém stylizace a abstrakce, které architekturu rozkládají na základní tvary a vztahy mezi nimi - až ke konstruktivistickému uvažování o prostoru. Dům se tak může stát obrazem vzpomínky, kulisou lidského příběhu i samostatným výtvarným motivem.
„Je až s podivem, kolik předních malířů různých generací z architektury vychází a opakovaně se k ní vrací,“ poznamenává Volf. Na výstavě to dokládají obrazy Ivany Lomové, Tomáše Císařovského, Jakuba Špaňhela, Jana Vytisky, Františka Matouška nebo Alice Nikitinové. Michael Rittstein podle kurátora „přináší existenciální pohled do mikrosvěta panelových sídlišť“, zatímco Viktor Pivovarov „propojuje architekturu s literárním a metafyzickým vyjádřením“.
Do prostoru pak architekturu přenášejí sochaři. „Stanislav Kolíbal staví geometrické a rytmické struktury, které jsou ve své podstatě abstraktními architekturami,“ vysvětluje Volf. Michal Škoda a Jaroslav Róna podle něj zhmotňují stavbu do kovových či bronzových konstrukcí, fragmentů či průhledů. „Architektura je stále rozpoznatelná, ale zároveň transformovaná do samostatného výtvarného objektu,“ dodává kurátor. Krištof Kintera naproti tomu vede se stavbami přímý dialog: pracuje s recyklovanými materiály, které kdysi bývaly součástí různých objektů, a proměňuje je v autentické artefakty.
Pražskou výstavou téma nekončí. „Od 23. ledna 2027 na ni volně naváže přehlídka Duše domů v Alšově jihočeské galerii na zámku Hluboká nad Vltavou. Architektura tam dostane jiný historický i prostorový rámec, a s ním i nové možnosti výkladu,“ prozrazuje další plány ředitelka galerie Blanka Čermáková.
Výstava v hale 14 Pražské tržnice potrvá do 3. ledna 2027. Kdo chce vystavená díla poznat společně s kurátorem, může přijít na komentovanou prohlídku 9. prosince od 18 hodin.
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