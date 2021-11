Přijelo z Prahy. Pleskotovo obří kyvadlo se rozhoupalo v Ostravě

V ostravské multifunkční aule Gong, která je součástí industriálního areálu Dolní Vítkovice, se poprvé dalo do pohybu obří desetimetrové kyvadlo architekta Josefa Pleskota. Natrvalo se sem přestěhovalo z Prahy.

Josef Pleskot (vlevo) uvádí do pohybu své obří kyvadlo v Gongu. | Foto: ČTK

Objekt, jejž ve středu poprvé rozhoupal sám autor, má sloužit jako pojítko mezi světem techniky a umělecké abstrakce.

Kyvadlo je nově umístěné v prvním patře Gongu. "Zde vznikne nový výukový prostor, který bude spojovat výuku matematiky s humanitními vědami. Emoce a vzorce v jednom," řekl při rozhoupání kyvadla ostravský podnikatel Jan Světlík. Ten za stojí projektem renovace Dolních Vítkovic.

Pleskotovo desetimetrové, zhruba dvě tuny vážící kyvadlo bylo původně umístěno v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora vedeném farářem Tomášem Halíkem. Objekt podle autora skládá poctu technickým dovednostem člověka. Podle Pleskota lze do něj vložit jak neklid, tak klidnou lidskou energii.

V Praze bylo instalováno v kostele v průběhu loňských Velikonoc, kdy se zhouplo nad hlavami věřících. "Když promluva skončila, lidé v lavicích se postavili. A když každý za sebe začal odříkávat modlitbu krédo, tedy vyznání víry, muž s dlouhým bidlem mocným šťouchem rozhýbal kyvadlo. Dřevěno-železná soustava jako obrovský metronom neslyšně odpočítávala modlitbu," popsalo tehdy Aktuálně.cz.

V Ostravě kyvadlo visí na betonové stěně. Vyrobeno je z klasických materiálů jako dřeva a kovu.

K rozhoupání potřebuje lidskou energii. "Vydrží se pak kývat přibližně tři a půl minuty, což je doba, po kterou přibližně trvá katolická modlitba Vyznání víry - krédo," uvedl Pleskot. Stál o to, aby se objekt rozkýval právě při něm. "Je to moment, kdy člověk přechází z osobního vyznání do stavu absolutní vertikality," vysvětlil vloni.

Osmašedesátiletý Pleskot vede vlastní architektonickou kancelář AP ateliér. Získal mnoho ocenění a významně se podílel i na proměně Ostravy. Podle jeho návrhů byla revitalizována právě multifunkční aula Gong a vybudovány Svět techniky, Bolt Tower, objekt Heligonky nebo Zemědělského muzea v Dolní oblasti Vítkovic.

Nyní architekt pracuje na projektu lávky přes řeku Ostravici, která příští rok propojí centrum města s Dolními Vítkovicemi. Pleskot je rovněž autorem dosud neuskutečněné přístavby Galerie výtvarného umění pod názvem Bílý stín v centru města.