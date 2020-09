Procházka archeologickým nalezištěm. Francouzská národní knihovna vystavuje Koudelku

Výstava českého fotografa a člena agentury Magnum Josefa Koudelky nazvaná Ruiny začala toto úterý ve Francouzské národní knihovně Françoise Mitterranda, která se nachází v Paříži. Soubor je výsledkem Koudelkova třicetiletého putování za antickými památkami v okolí Středozemního moře.

Dvaaosmdesátiletý Koudelka, který se proslavil snímky sovětské okupace z roku 1968, za uplynulé tři dekády navštívil přes 20 zemí a 200 archeologických nalezišť. Zaznamenal je na stovkách černobílých panoramatických fotografií.

Vystavené snímky zachycují nejznámější a nejkrásnější památky antické civilizace nejen v Evropě (Francie, Itálie, Řecko, Kypr, Španělsko, Albánie), ale také v severní Africe (Alžírsko, Egypt, Libye, Tunisko) a na Blízkém východě (Turecko, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael, Palestina).

Une expo qui donne des envies de voyage à la @laBnF pic.twitter.com/5ditZ7dUZG — Cécile Darrivère (@CecileDrv) September 14, 2020

Ačkoliv některé fotografie už byly součástí jiných knih či výstav, jako celek je Koudelka nyní ukazuje poprvé. Francouzské národní knihovně navíc daroval 170 zvětšenin z této série, 110 jich je vystaveno.

"Scénografie výstavy je inspirována mou pražskou retrospektivní výstavou, která byla architektonicky moc povedená, a tak jsem tady chtěl mít něco podobného," říká Josef Koudelka.

Výstava, která byla původně plánována na jaro a musela být odložena kvůli pandemii koronaviru, potrvá do 16. prosince. Ze sanitárních důvodů je počet návštěvníků limitován, pořadatelé doporučují rezervovat vstupnky on-line. Nakladatelství Xavier Barral u příležitosti výstavy publikovalo katalog. Obsahuje 170 reprodukcí a stojí 55 eur, v přepočtu zhruba 1500 korun.

Středobodem výstavy je 40 zarámovaných velkoformátových fotografií, zavěšených v prostoru ponořeném do tmy a jen stroze osvětlených. Divák tak může mít pocit, že se obrazy kolem něj vznášejí a ruiny starověkých civilizací vystupují ze tmy jako přízraky.

Kurátorka Héloise Conésaová v České televizi vysvětlila, že výstava je koncipována jako vizuální divadlo a divák jí prochází jako archeologickým nalezištěm.

Koudelka v Ruinách nedokumentuje památky, ale pomíjivost a krásu krajiny i její proměny v čase. Pomíjivost evokuje také graficky zpracovaný název výstavy Ruins, navržený Alešem Najbrtem: jednotlivá písmena jako by se vytrácela do ztracena.

Josef Koudelka je jediným fotografem českého původu, jenž se stal členem prestižní agentury Magnum Photos.

V 60. letech se původním povoláním letecký inženýr začal věnovat divadelní a dokumentární fotografii, pracoval na cyklu Cikáni. V srpnu 1968 dokumentoval vstup vojsk Varšavské smlouvy do Prahy. Negativy se podařilo propašovat z Československa a fotografie byly otištěny v zahraničí, nejprve však jen pod pseudonymem P.P. (Prague Photographer).



V roce 1970 Koudelka opustil Československo a získal azyl ve Velké Británii, v roce 1974 se stal členem Magnum Photos, roku 1980 se přestěhoval do Paříže a sedm let nato obdržel francouzské občanství.

V emigraci Koudelka cestoval po Evropě a vytvořil většinu svých stěžejních cyklů jako Exily. K autorství série Invaze 68 se s ohledem na rodinu žijící v Československu veřejně nepřihlásil až do roku 1984.

V roce 2018 oceňovaný fotograf daroval velkou sbírku svých děl českému státu a měl v Praze dvě tematické a jednu retrospektivní výstavu: De-creazione a Invaze 68 ve Veletržním paláci a Návraty v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Nedávno pak Koudelku připomněly významné přehlídky také v zahraničí.

V roce 2017 mu byla věnována výstava La fabrique d’exils v pařížském Centre Pompidou, kterému fotograf o rok dříve daroval 75 snímků ze série Exily. V roce 2019 byly na festivalu v bretaňské La Gacilly vystaveny velkoformátové snímky ze série Invaze 68.