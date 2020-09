Procházka archeologickým nalezištěm. Francouzská národní knihovna vystavuje Koudelku

Koaliční strany se dohodly na podobě kurzarbeitu. Vláda by měla návrh novely s kurzarbeitovými pravidly schválit dnes večer. Na svém twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podrobnosti o nastavení neupřesnila. Podle plánu by se měl dlouhodobý kurzarbeit zavést od listopadu. Navázal by tak na dočasný program Antivirus.

Kurzarbeit představuje zkrácenou pracovní dobu při ekonomických či jiných potížích. Firma platí zaměstnancům za odpracované hodiny, stát jim pak poskytuje část mzdy za neodpracovaný čas.

Pravidla kurzarbeitu upravuje novela o zaměstnanosti. Spory se dosud vedly o výši náhrady od státu, o odvody firem, o vzdělávání zaměstnanců či o spouštění kurzarbeitu.