Kolář, město nebo Tizian. Olomoucké muzeum otevřelo nové výstavy

Švédská prokuratura uzavře vyšetřování, které tento týden zahájila kvůli podezření, že sedmdesátiletá Švédka ve svém bytě téměř tři desítky let věznila vlastního syna. Podle prokuratury se nenašly žádné důkazy, že by muž byl v bytě proti své vůli nebo že by ho matka týrala, napsala ve čtvrtek agentura Reuters.

Kauza vzbudila ve švédských médiích velký rozruch - informovala o tom, že 41letého muže objevila v bytě nedaleko Stockholmu v zuboženém stavu jeho příbuzná. Nemocnice pak o případu uvědomila policii a ta mužovu matku zadržela.

Švédka všechna obvinění odmítla a byla ve středu propuštěna. Prokurátorka Emma Olssonová nyní oznámila, že proti ženě nebude zahájeno trestní stíhání. "Z našeho ohledání bytu nevyplynuly žádné důkazy svědčící o tom, že by tam muž byl držen proti své vůli," řekla prokurátorka. Podle ní se nezjistilo, že by v bytě byly nějaké uzamykatelné prostory ani vybavení, které by umožnilo někoho znehybnit či spoutat.