Fajt žaluje Národní galerii. Výpověď je neplatná, ředitel nemůže být pověřený, míní

Bývalý ředitel Národní galerie Jiří Fajt nabyl přesvědčení, že jeho výpověď je neplatná. V úterý kvůli tomu zažaloval Národní galerii u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Jiřího Fajta předminulý měsíc z funkce odvolal ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk. Ten vedením Národní galerie dočasně pověřil Ivana Morávka, který Fajtovi nejprve nabídl pozici finančního ředitele nebo kurátora Sbírky současného a moderního umění.

Když Fajt odmítl, 22. května mu vedoucí zaměstnaneckého oddělení Národní galerie předala výpověď z pracovního poměru, vyplývá z textu žaloby, který má Aktuálně.cz k dispozici.

Fajtův právník František Vyskočil, jenž žalobu vypracoval, se ale domnívá, že výpověď je neplatná. Nyní to chce potvrdit u soudu, od něhož také žádá uhrazení nákladů soudního řízení.

Žaloba se točí okolo formulace, že ministr kultury Antonín Staněk řízením Národní galerie dočasně pověřil Ivana Morávka, který předtím v instituci nepracoval. "Ministr kultury zcela účelově vybočil ze svých pravomocí a postupoval nezákonně. Není v pravomoci ministra kultury pověřit jinou osobu řízením Národní galerie v Praze," argumentuje Fajtův právník.

Odkazuje přitom na statut Národní galerie, podle nějž ministr kultury "jmenuje a odvolává" generálního ředitele, jenž je pak statutárním orgánem instituce.

Pokud není přítomen, pravomoce vykonávají jím jmenovaní zástupci. Fajt měl dvě - Evu Giese a Evu Balaštíkovou. Ministr Staněk je však řízením nepověřil, místo toho do galerie přivedl Ivana Morávka, který předtím působil v Národní knihovně.

Podle právníka Vyskočila však ministr kultury může pouze jmenovat řádného generálního ředitele. Formulace "generální ředitel pověřený řízením", kterou Ivan Morávek používá a kterou také podepsal Fajtovu výpověď, nemá oporu v zákoně. Výpověď tak Fajtovi nepředala oprávněná osoba, míní žaloba.

Pokud by ji soud uznal, zřejmě by nebyla neplatná jen výpověď Jiřího Fajta. Mohlo by to také ohrozit všechny smlouvy, které Ivan Morávek jménem Národní galerie dosud podepsal. Těch jsou podle veřejného registru smluv již nyní desítky v hodnotě milionů korun.

Reakci Národní galerie i ministerstva kultury Aktuálně.cz zjišťuje.