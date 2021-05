Jediný Čech na bienále designu v Londýně. Stanický přenese vnějšek budovy dovnitř

Umělec Petr Stanický se jako jediný zástupce České republiky představí na mezinárodním London Design Biennale. Instalaci navrženou pro budovu královského paláce Somerset House, ležící v centru Londýna u Temže, představí od 1. do 27. června.

"Instalaci jsem postavil na formátu okna, protože okno považuji za hlavní výraz architektury. Okno je to, co dává architektuře smysl," říká Stanický, který je vedoucím ateliéru Design skla na Fakultě multimediálních komunikací zlínské univerzity.

"Prostorová site-specific instalace, kterou jsem připravil pro konkrétní místo uvnitř západního křídla Somerset House, pracuje s výraznými okenními otvory," popisuje. "Vizuálně jsou okna přenesena z pláště budovy dovnitř, aby zahrála nějakou prostorovou kompozici a přenesla vnějšek dovnitř. Je to taková hra s tím, co je plášť a co je uvnitř," dodává.

Tubus je dlouhý přes čtyři metry a váží 200 kilogramů. Dílo se do Londýna bude převážet rozdělené na několik částí. "Vystavovat v Somerset House podléhá přísným podmínkám a opatřením. Musel jsem vše rozkreslit, staticky vyřešit a naplánovat spoustu detailů. Šéfkurátorka Es Devlin, se kterou jsem projekt konzultoval, jej přijala v podstatě beze změn," kvituje Stanický.

"Projekt jsme začali připravovat ještě před pandemií, původní akce měla proběhnout loni. Kvůli současné situaci nastávají komplikace, ale věříme, že to dobře dopadne," doplňuje produkční a studentka zlínské univerzity Šárka Michalíková.

Vystavovat na londýnské akci je podle Stanického velkou výzvou. "Somerset House je nádherný, pro mě to byla čest si tam něco vyzkoušet, i když musím uznat, že omezení jsou velká," přiznává umělec, podle kterého se například nesmí vrtat do zdi či podlah.

Tým cestující do Londýna kvůli koronaviru musí před akcí do karantény a absolvovat testy.

Petr Stanický studoval koncem 90. let minulého století na Rhode Island School of Design v Providence. Později se na několik let přestěhoval do New Yorku, jako doktorand rok působil na New York Academy of Art, následně v sochařském studiu v Brooklynu a přímo u umělce Jeffa Koonse.

Letos ho čeká prezentace na Venice Glass Week v Benátkách, výstava ve skotském Latheronwheel nebo v Dánsku na European Glass Context, kde bude představen výběr ze současného evropského sklářského umění. V létě chystá Stanický výstavu s designérem Jakubem Berdychem v Žilině.