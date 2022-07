Jeden z nejstarších pohledů na Turnov. Oponu vystavuje liberecká galerie

Historická opona z Turnova namalovaná v 19. století tvoří pomyslnou kulisu nové výstavy liberecké Oblastní galerie nazvané Na křídlech života. Ta představuje trendy v současném umění, potrvá do 1. ledna. Opona je nyní největším představeným dílem v galerii, říká její ředitel Pavel Hlubuček.

Opona měří na délku přes 7,5 metru a na výšku skoro pět metrů, do Liberce ji zapůjčilo turnovské muzeum. "Byla namalována při příležitosti slavnostního otevření turnovského městského divadla v roce 1874 a visela tam až do roku 1935, kdy byla nahrazena obyčejnější oponou z červeného plyše," popisuje kurátorka turnovského muzea Lenka Laurynová.

Dlouhá desetiletí poté oponu nemohl nikdo vidět, svinutá a nevhodně uložená chátrala v depozitáři turnovského muzea. Nyní je ale po restaurátorském zásahu za bezmála milion korun a v budoucnu by se měla navrátit do divadla v Turnově.

Oponu pravděpodobně vytvořil pražský malíř divadelních dekorací Josef Macourek. "Je dost možné, že v Turnově ani nemusel osobně pobývat," myslí si Laurynová. Podle ní je možné, že se Macourek inspiroval obrazem turnovského malíře Michala Bělohlávka. "Který máme také ve svých sbírkách, je nesmírně detailní a tomuto pohledu velmi podobný," dodává.

Podle kurátorky je opona cenná tím, že ukazuje čtvrté nejstarší zobrazení Turnova. "Dokumentačně je to velmi cenná záležitost, výtvarně už to to není tak pozoruhodné, ale z té historické hodnoty je to pro nás velmi důležitý dokument," říká. Zároveň ale nejde o zcela reálný obraz podoby města. "Je to kombinace několika ideálních pohledů na budovy tak, aby ten výsledek byl harmonický," zdůrazňuje.

Opona zůstane v liberecké galerii zhruba dva tři roky, díla kolem ní se budou průběžně obměňovat.

Nová výstava zdejší galerie nazvaná Na křídlech života se zaměřuje na umělce od 20. století po současnost v souvislosti s postmodernou i aktuálními výtvarnými směry. Koncepčně jde o vzájemný dialog umění s motivem lidské existence, uvádějí pořadatelé. Na výstavě mají svá díla Jana Bernartová, Petr Dub, Veronika Holcová, Anna Hulačová, Věra Janoušková, Krištof Kintera, Karolina Lizurejová z Polska, Richard Loskot, Petr Nikl, Hanna Råstová z Finska a Lubomír Typlt.