Je to skutečně Rembrandt. Muzeum v Amsterodamu potvrdilo pravost díla slavného malíře

Amsterodamské Rijksmuseum (Říšské muzeum) ve středu potvrdilo pravost znovuobjeveného Rembrandtova díla Vidění Zachariášovo v chrámu z ranějšího období tvorby holandského mistra. Ředitel muzea Taco Dibbits agentuře AP řekl, že to je to jako najít jehlu v kupce sena.
Obraz, jemuž bylo dříve autorství Rembrandta van Rijna upřeno, byl nyní uznán jako dílo tohoto slavného nizozemského mistra. Stalo se tak po dvouletém zkoumání v Amsterodamu, kde jej 27letý umělec v roce 1633 namaloval, oznámilo muzeum. Pečlivá analýza, včetně technologicky vysoce pokročilých skenů, podle muzea potvrdila, že jej leidenský rodák namaloval po svém přestěhování do Amsterodamu.
Obraz nebyl veřejně vystaven celá desetiletí poté, co jej v roce 1961 koupil soukromý sběratel. Rok předtím byl označen za dílo, jehož autorem Rembrandt není, uvedlo muzeum. Od středy 4. března bude vystaveno mezi dalšími mistrovskými díly v Rijksmuseu, kam bylo dlouhodobě zapůjčeno.
Opravdu nevěděl, co má
Ředitel Dibbits řekl, že muzeum často dostává e-maily od lidí, kteří se ptají, zda by obraz, který vlastní, nemohl být od mistra zlatého věku. "Vždycky doufáme, že najdeme nového Rembrandta, ale to se stává jen zřídka," uvedl Dibbits AP. Učinit takový objev je podle něj jako hledat jehlu v kupce sena.
Majitel, který zůstal v anonymitě, se muzea zpočátku ptal pouze na to, zda je obraz holandský. "Opravdu nevěděl, co má. A pak zjistit, že je to Rembrandt, je něco úžasného," dodal Dibbits.
Obraz zobrazuje biblický příběh, ve kterém kněze Zachariáše navštíví archanděl Gabriel, jenž mu sdělí, že on a jeho žena budou mít syna: Jana Křtitele. Zachariášův překvapený výraz je na Rembrandtově obraze zvýrazněn světlem ohlašujícím Gabrielův příchod.
Strom pokácený před rokem 1633
Hloubkové zkoumání díla za použití rentgenové fluorescence a srovnání s jinými díly umělce potvrdilo, že jej namaloval Rembrandt, uvedl kurátor Rijksmusea pro holandské malířství 17. století Jonathan Bikker. "Všechny pigmenty, barvy na obraze, Rembrandt použil i na jiných obrazech. A vrstvení barev a způsob, jakým je maloval, je také přesně takový jako v jiných Rembrandtových dílech," vysvětlil Bikker. Také dřevo, které bylo použito na panel, na němž je obraz namalován, pochází rozhodně ze stromu, který byl pokácen před rokem 1633, což je datum uvedené na obraze, zdůraznil.
Nově objevené dílo se nyní zařadilo mezi zhruba 350 známých Rembrandtových obrazů a vzbudilo naději, že jich bude více. "Aktivně nové Rembrandtovy obrazy nehledáme, ale myslím, že nám to dává naději – nejen nám, ale všem, kteří se o Rembrandta zajímají," řekl Bikker.
