Je to až nezasloužený dialog s Reynkem, říká o výstavě David Vávra

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě otevřela výstavu nazvanou Petrkov v nás aneb Pocta Bohuslavu Reynkovi. Zahrnuje díla Marcely Burdové, Jitky Hilské, Vítězslava Fejlka a Davida Vávry. Všichni se nechali inspirovat básníkem a grafikem Bohuslavem Reynkem i jeho ženou Suzanne Renaudovou.

Přehlídka potrvá do 12. září, koná se u příležitosti 50. výročí Reynkova úmrtí, uvedla ředitelka galerie Hana Nováková.

V přízemí se nacházejí díla čtveřice umělců, prostor v patře pořadatelé doplnili Reynkovými grafikami ze sbírek galerie. Podle Davida Vávry je to až nezasloužený dialog jejich a Reynkovy tvorby.

Čtyřiašedesátiletý architekt a herec pro výstavu vytvořil mimo jiné soubor ilustrací k Reynkově básni Blázen. Vyvedený je barevnou tužkou. Obraz, který doplňuje verš o opilosti smutkem, záměrně visí nakřivo.

Vzhledem k osudu básníka i jeho rodiny vyznívají optimisticky pastely Marcely Burdové. Odkazují na zahradu petrkovského zámečku, kde Reynek s ženou žili. "On svůj úděl nesl díky své víře, Suzanne nevím. Ale v její poezii jsem cítila trochu ulehčení, něco ženského, co mě oslovilo. A přes tu zahradu jsem se to snažila vyjádřit," popisuje Burdová.

Havlíčkobrodská galerie v minulosti věnovala Reynkovi několik výstav. Ta nynější je výsledkem přibližně dva roky staré dohody s Davidem Vávrou a třemi scénografy sdruženými kolem divadla Sklep a jeho domovské scény na pražské Dobešce.

Marcela Burdová a Jitka Hilská vystavují s Vávrou od roku 1997, scénograf Vítězslav Fejlek se k nim přidal roku 2005. Mají za sebou společné přehlídky v Česku nebo Švédsku.

Básník, grafik, vydavatel a překladatel Bohuslav Reynek žil v letech 1892 až 1971. Patřil ke generaci českých umělců, kteří smysl umění hledali v souladu osobního přesvědčení a víry s přirozeným řádem světa a jeho estetikou.

Intelektuál křesťanského zaměření strávil téměř celý život v rodném Petrkově na Havlíčkobrodsku. Právě zámeček, kde umělec s rodinou pobýval, nedávno koupil stát, který ho předal do správy Památníku národního písemnictví. Cílem je vytvořit tam česko-francouzské kulturní centrum.

Reynek knižně debutoval roku 1921 sbírkou básní Žízně, za vrchol jeho tvorby je považována poslední sbírka Odlet vlaštovek. Ve 20. až 30. letech hojně pobýval ve francouzském Grenoblu, odkud pocházela jeho manželka, překladatelka Suzanne Renaudová. S ní měl syny Jiřího a Daniela.



Kresbě a malbě se Reynek začal věnovat na studiích jihlavské reálky, byl samouk. Přes olejomalby, expresionistické linoryty, kresby, pastely a lepty se ve 30. letech dostal k technice suché jehly. Zhruba v tuto dobu také přešel od krajinných motivů k biblickým.

Reynkovo dílo nesmělo být od roku 1948 až do poloviny 60. let vydáváno ani vystavováno, plného uznání se autorovi dostalo až po pádu komunismu.