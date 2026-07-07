Hollywoodský glamour ve Varech. Výstava láká na unikátní fotografie filmových hvězd

Legendy světového filmu a neopakovatelná atmosféra Hollywoodu na více než dvou stovkách unikátních fotografií. To je výstavní projekt Faces in the crowd, který je možné od 3. do 11. července 2026 zhlédnout na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Instalaci vytvořil ve spolupráci s americkým fotografem a režisérem Brucem Weberem slovenský producent Milosh Harajda, jehož kreativní studio již v Česku představilo osobnosti, jako jsou David LaChapelle, Sergei Polunin nebo Alexander McQueen.
Bruce Weber patří k nejvýraznějším osobnostem současné fotografie. Jeho charakteristický poetický černobílý styl se stal ikonou módní i portrétní tvorby. Ve své práci dlouhodobě propojuje fotografii, film a osobní vyprávění, přičemž vytváří obrazy plné emocí, nostalgie a nadčasové elegance. V roce 1989 byl nominován na Oscara za dokumentární film Let's Get Lost, věnovaný legendárnímu jazzovému trumpetistovi Chetu Bakerovi.
Výstava nazvaná Faces in the crowd (Tváře v davu) si vypůjčuje svůj název z dlouholeté rubriky časopisu Sports Illustrated, jednoho z nejvýznamnějších amerických sportovních magazínů. Rubrika pravidelně představovala amatérské sportovce, jejichž mimořádné výkony si zasloužily širší pozornost, přesto však často zůstávaly známé pouze v jejich rodných městech.
Weber tuto myšlenku přenáší do světa filmu a prostřednictvím portrétů herců, hereček a dalších filmových osobností vytváří jedinečnou mozaiku tváří, které formovaly podobu světové kinematografie.
„Výstavní projekt Faces in the crowd volně navazuje na fotografickou instalaci v Sag Harbor Cinema, kde Bruce Weber na podzim minulého roku představil sérii svých vizuálních filmových deníků. Pro platformu PLAYCE, která letos zažívá svou karlovarskou premiéru, se autor rozhodl vzdát hold filmovým osobnostem, které v minulosti navštívily MFF Karlovy Vary. Kurátor výstavy Nathaniel Kilcer vytvořil originální expozici portrétů hollywoodských hvězd, která je přístupná po celou dobu trvání festivalu. Producentka Eva Lindemann Sanchez pro tento projekt připravila filmovou montáž z Weberovy tvorby, která vznikala pro magazín Vanity Fair,“ uvádí ke konceptu výstavy kreativní producent Milosh Harajda.
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