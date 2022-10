Mýty, krabi, mraky. V olomoucké galerii vystavuje islandský malíř

Především plátna inspirována krajinou a příběhy Islandu jsou k vidění na výstavě nazvané Časná rána Helgiho Fridjónssona, která se do 28. října koná v olomoucké Galerii Caesar. Jeden z nejznámějších současných islandských malířů se zde představuje po 13 letech.

Tentokrát přivezl své práce z let 2018 až 2022, včetně akvarelů vytvořených přímo pro tuto výstavu. O ni podle vedoucího galerie Miroslava Schuberta výtvarník sám projevil zájem. "Takový autor se neodmítá, vystavuje po celém světě, je to taková islandská hvězda. Měl jsem tedy radost, že jej mohu znovu představit, a to i s relativně dlouhým odstupem let," podotýká Schubert.

Fridjónsson měl sice samostatnou přehlídku v Olomouci naposledy před 13 lety, několik jeho děl však návštěvníci mohli spatřit i vloni. Tehdy slavila Galerie Caesar 30. výročí a shromáždila výběr ze všech dosavadních 353 autorů i kolektivů, které za tu dobu vystavovala. Připomenout se měli malým formátem, ideálně okolo 30 krát 30 centimetrů. Mezi prvními dorazil obrázek od Fridjónssona z Islandu.

Galerista Schubert jej přirovnává k vypravěči. "Jeho malby jsou inspirovány krajinou a příběhy rodného Islandu, kde také žije a pracuje. V islandském malířství má příroda a krajina zásadní roli. A právě jeho přístup k přírodě jakožto k vedoucímu subjektu historie islandské malby není formální, minimalistický ani konceptuální, příroda je pro něj podnět velmi důležitý, určující," míní.

Fridjónssonovy obrazy a kresby jsou plné severských mýtů a pohádek, ryb, krabů a mrožů, ledových příkrovů, mraků či pramenů vody. Nad nimi pak levitují postavy lidské i andělské, ovoce a ryby a cvrlikají ptáci, popisuje Schubert. "A přestože vše působí nadpřirozeně, umělec se zabývá realitou, podstatou člověka a přírody," dodává galerista.

Devětašedesátiletý Helgi Fridjónsson vystudoval výtvarné akademie v nizozemském Haagu a Maastrichtu, vystavuje od roku 1974. Od roku 1980 ve svém domě v Reykjavíku provozuje malou výstavní síň nazvanou The Corridor, jejímž cílem je otevírat dveře umění, jaké by jinak na Islandu nebylo k vidění. V roce 1990 zastupoval svou rodnou zemi na Benátském bienále.