Výtvarné umění

Grand designérem roku 2025 je Krejčiřík. Do Síně slávy vstoupila Eva Eisler

ČTK

Hlavním vítězem Ceny Czech Grand Design 2025 se stal Jiří Krejčiřík za kolekce svítidel a hudební nábytek. Do Síně slávy vstoupila Eva Eisler, designérka, architektka a pedagožka. Celkem 11 ocenění, o nichž rozhodli porotci Akademie designu ČR, ve středu večer převzali designéři v pražském Stavovském divadle.

ČR-výtvarné-ocenění-design-FASTPIX
V ceně ministerstva kultury Designér roku 2025 zvítězil Jiří Krejčiřík. Na snímku během předávání ocenění Czech Grand Design 11. března 2026 v Praze. Foto: ČTK
V letošním 20. ročníku měly ceny podobu pečetních prstenů, které navrhl loňský hlavní vítěz, módní návrhář Jan Černý. Ceny se udělují od roku 2006, Akademii designu ČR tvoří novináři, kurátoři a historici umění.

Krejčiřík získal ocenění Grand designér za dvě kolekce svítidel a za nábytkový oltář pro milovníky hudby. Vedle hlavní ceny zvítězil také v ceně ministerstva kultury Designér roku 2025. Mezi třemi finalisty této ceny se Krejčiřík od svého debutu v roce 2019 objevil už třikrát, vyhrál poprvé.

Jeho návrhy podle členky poroty Michaely Kádnerové patří do sběratelského designu, který se blíží k umění. "V českém prostředí je jeho přístup v mnoha ohledech osvěžující a ojedinělý. Nenechá se svazovat trendy ani limity sériové výroby či trhu," uvedla.

Do Síně slávy uvedená Eva Eisler, jejímž manželem byl americký architekt a spoluautor pražského obchodního domu Máj John Eisler, dlouho učila na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Za své šperky se už dvakrát stala Designérkou roku, působila také jako architektka.

Třiasedmdesátiletá Eisler, která část života strávila v USA, podle Akademie designu ČR zásadně ovlivnila podobu českého designu po roce 1989. Vstup do Síně slávy se pojí s mimořádnou tvůrčí, pedagogickou nebo teoretickou činností.

ČR-výtvarné-ocenění-design-FASTPIX
Do Síně slávy Czech grand Design vstoupila v březnu 2026 designérka, architektka a pedagožka Eva Eisler.Foto: ČTK

V letos nově vyhlášené kategorii prostorový design cenu získalo O+M Studio za výstavní architekturu pro českokrumlovský Palác ilustrace. Módním designérem roku se stal Aleš Hnátek za kolekce Wardrobe 2 a 3. V kategorii šperku zazářilo Bold Studio by Markéta Kratochvílová s kolekcí Chloris.

Trojice Ondřej Báchor, Jan Novák a Matěj Činčera získala titul grafických designérů roku za slavnostní provedení české ústavy. Fotografkou roku porota vyhlásila Terezu Mundilovou za její portréty i za kampaně pro velké módní a šperkařské společnosti.

Vítězkou kategorie ilustrace roku se už podruhé stala Magdalena Rutová za více loňských počinů. Nápaditě ilustrovala oponu i materiály k inscenaci Má vlast v pražském Azylu 78. Porotu zaujaly rovněž její ilustrace pro instalaci Momentum of a Decision na Trienále designu a architektury v Miláně a ilustrace pro knihu Ženská práce Pavla Klusáka.

Ocenění Výrobce roku 2025 získala sklárna Květná 1974 za kolekci, v níž pro japonský trh ztvárnila nápady japonského architekta Kenga Kumy.

O letošním objevu roku nerozhodovala pouze porota, ale závěrečné hlasování celé Akademie designu ČR. Stal se jím fotograf Eda Babák za své práce pro Galerii hlavního města Prahy a pro magazíny Elle Decoration, Mile a Vogue. Babák se podle členky poroty Terezy Zelenkové vyhýbá zbytečné stylizaci a šumu, jeho přímé snímky jsou zároveň otevřené improvizaci a experimentu.

