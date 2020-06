Grafický designér Rajlich mladší oslaví sedmdesátku, chystá výstavy i knihy

Brněnský grafický designér Jan Rajlich mladší před svými 70. narozeninami pracuje na nových výstavách i knihách. Ohlíží se za celoživotní tvorbou a postupně uspořádává dílo stejnojmenného otce, jenž by se letos dožil stovky. Část pozůstalosti Jana Rajlicha staršího do svých sbírek převzala Moravská galerie Brně.

V ateliéru v Jiráskově ulici, momentálně plném archiválií, dokumentů, plakátů i knih, se Jan Rajlich mladší rovněž dál věnuje vlastní tvůrčí práci. Jeho hlavní uměleckou disciplínou je plakát pojímaný jako specifická forma výtvarného projevu.

Základ Rajlichových plakátů zpravidla tvoří drobné kresby postav, pečlivě propracované linie nebo rukopisné texty. Vznikají mnoho hodin s tužkou v ruce, poté je autor dotváří v počítači. Vytvořil již okolo 200 plakátů.

"Plakát by podle mého názoru měl fungovat tak, že jednak nese nějaký znak, něco, co přitáhne pozornost. Teoretici tomu říkají velká forma. Pak tam má být ještě něco dalšího, co si tam člověk najde, aby si mohl plakát doma pověsit i po uplynutí akce," říká Rajlich.

Rukopisné texty na jeho plakátech někdy nesou jasné sdělení, jindy jde o volné asociace. "Občas se po letech sám divím, co jsem napsal," dodává s nadsázkou Rajlich, jehož plakáty mají i literární rovinu.

Stejným způsobem, s rukopisnými texty na pozadí, autor pojal i sérii plakátů k vlastním výstavám, které se od poloviny června uskuteční v rodném Vyškově a Praze a na podzim v Žilině. První menší přehlídku mohou zájemci zhlédnout už nyní v brněnské hospůdce U Bosé nohy.

Sedmdesátku oslaví Jan Rajlich mladší 10. června. Moravská galerie při té příležitosti dočasně umístí ve stálé expozici v Pražákově paláci některé jeho práce, včetně starších maleb, což je forma, které se už Rajlich nevěnuje.

Na podzim pak Moravská galerie připravuje odloženou sérii výstav Rajlich 100 k nedožitému jubileu Jana Rajlicha staršího, nestora českého grafického designu. Zemřel roku 2016 ve věku 96 let.

Na domě Rajlichových v Jiráskově ulici měla v dubnu viset pamětní deska od sochaře Martina Skalického, připomínající Rajlicha staršího. Kvůli pandemii ale byla instalace odložena na září. V závěrečné fázi příprav jsou monografie věnované jak Rajlichovi mladšímu, tak jeho otci.

Jan Rajlich mladší původně vystudoval architekturu, nakonec se vydal v otcových šlépějích. Kromě vlastní tvorby v oboru grafického designu se věnuje výuce designu na Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického. Podílel se na organizaci Mezinárodního bienále grafického designu v Brně.

Dobrý plakát lze podle Rajlicha mladšího vidět i na českých ulicích, většinou jde o pozvání do divadla, na výstavu či koncert. Jinak je ale patrné, že plakáty často vznikají narychlo, čistě komerčně a podle šablon. Rajlich mladší proti tomu vnímá plakát jako prostor pro zřetelný autorský vklad. I díky tomu vystavoval či přednášel prakticky po celém světě, od indického Ahmadábádu po chorvatský Záhřeb.