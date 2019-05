Ceny pro výstavy roku získaly Muzeum umění Olomouc a Národní galerie zbavené ředitelů

Na cenách Gloria musaealis, které oceňují nejlepší výkony českých muzeí a uděleny byly ve čtvrtek v pražském Obecním domě, uspěly výstavy připravené pražskou Národní galerií a Muzeem umění Olomouc.

Oceněny tak byly obě instituce, jejichž ředitele před měsícem odvolal ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk. Ten včera oznámil, že ve funkci k 31. květnu skončí.

Nejlepší muzejní výstavou pořadatelé vyhlásili expozici nazvanou Rozlomená doba 1908 - 1928, kterou uspořádalo Muzeum umění Olomouc a jež na příkladu 400 děl dokumentuje nástup avantgardního umění na území bývalého Rakousko-Uherska.

Semknutý tým z Olomouce

Kurátorky výstavy Šárka Belšíková a Anežka Šimková, uvedly, že hlavní zásluhu má ministrem Staňkem nedávno odvolaný ředitel muzea Michal Soukup. Olomoucká přehlídka, kterou připravil tým pod vedením českých kurátorů Karla Srpa a Lenky Bydžovské, bude mít reprízy v Bratislavě a Pécsi. Nyní je k vidění v Krakově. Představuje moderní umění v klíčových bodech jeho rozvoje. Ukazuje, jak umělecká tvorba v jednotlivých zemích, ač izolovaná dramatem doby, reagovala na historické události podobným způsobem.

Největší výstava v historii Muzea umění Olomouc – Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě vyhrála letošní ročník národní soutěže muzeí Gloria musaealis a stala se tak nejlepší výstavou roku 2018.https://t.co/R5GpAqOSV7 — Muzeum umění Olomouc (@muzeumumeni) May 16, 2019

"Ocenění, kterého se nám dnes dostalo rozhodnutím nezávislé odborné komise, má pro naši instituci zvláště v dnešních dnech velký význam. Je to pocta našemu vůbec největšímu mezinárodnímu projektu, který ovšem jen naplnil naše zaměření na výtvarné umění ve středoevropském prostoru," řekla při přebírání ceny jedna z kurátorek výstavy Anežka Šímová.

Připomněla, že vize o středoevropském umění žije v muzeu 20 let, v roce 2009 dostala pod názvem Středoevropské forum posvěcení ministrů kultury celé visegrádské skupiny.

"Mluvím za celý semknutý tým olomouckého muzea. Je nám strašně líto, že tu s námi nemůže z roztodivných důvodů stát ředitel Michal Soukup. Byl to on, který odvážně zvolil v rámci akcí k výročí republiky tak velkorysé mezinárodní téma, které přesáhlo obvyklý obzor pohledu. Jestliže přebíráme tuto cenu, je to především jeho zásluha," řekla Šímová.

Na podporu olomouckého muzea v Obecním domě vystoupil také Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, která dostala zvláštní ocenění za výstavu Černá země? Mýtus a realita 1918 - 1938.

Olomouckou výstavou Rozlomená doba provází spoluautor projektu, kurátor Karel Srp. | Video: Artcome

Národní galerie není nefunkční

Zvláštní cenu Českého výboru ICOM dostala pražská Národní galerie za novou stálou expozici 1918-1938: První republika, která je k vidění v pražském Veletržním paláci. Otevřena byla u příležitosti 100. výročí založení Československa, připravila ji kurátorka Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou.

Cenu v Obecním domě přebrala Anna Pravdová z Národní galerie.

"Ráda bych, aby tento projekt byl symbolem fungování Národní galerie, kterou hned tak něco nerozhodí, je v ní spousta pracovitých lidí, kteří mají mezinárodní kontakty, a není v současné době nefunkční, jak se o ní píše," ohradila se Pravdová.

Kurátorka Anna Pravdová představuje stálou expozici 1918–1938: První republika. | Video: Národní galerie

Cena pro Národní technické muzeum

Muzejním počinem loňského roku se na čtvrtečních cenách Gloria musaealis stal projekt Národního technického muzea nazvaný Prezidentský vlak 2018, uspořádaný ke 100. výročí vzniku Československa.

Vítězný projekt spočíval ve vypravení zvláštního vlaku, který byl tvořen unikátními vozy, sloužícími k přepravě tuzemských prezidentů a Františka Ferdinanda d'Este. Soupravu napříč Českou a Slovenskou republikou táhly historické lokomotivy vyrobené v ČKD Praha po trase 4150 kilometrů. Vlak během cesty navštívilo 100 tisíc lidí.

Jak na svém webu uvedla Česká televize, Národní technické muzeum získalo pozornost cen Gloria musealis už několikrát. "O to víc si toho vážíme, jsem si plně vědom toho, že to není úlohou ředitele. V Národním technickém muzeu je skvělý kolektiv skvělých muzejníků, který to vytváří. Je to pro nás závazek," řekl při převzetí ocenění ředitel instituce Karel Ksandr.

První místa na cenách Gloria musaealis, která vyhlašují ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM, jsou spojená s odměnou 70 tisíc korun.

Cenu za nejlepší muzejní publikaci obdrželo Muzeum romské kultury za publikaci Amendar: Pohled do světa romských osobností autorek Jany Horváthové a Alice Sigmund Herákové. "Amendar znamená od nás, od nás pro vás, je to vzkaz od nás Romů, že jsme tu s vámi a chceme se na životě této krásné země podílet," řekla Horváthová, která je ředitelkou muzea.

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže získala Západočeská galerie v Plzni za výstavu nazvanou Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu.

Další zvláštní ocenění přebraly Muzeum Cheb za publikaci Květena Soosu a okolí od editorů Jiřího Brabce a Jiřího Velebila a také Muzeum umění a designu Benešov za rekonstrukci svých výstavních prostor.