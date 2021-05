Galerie Středočeského kraje otevřela, láká na sochy i výstavu o Svobodovi

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře se v úterý po vynucené koronavirové pauze otevřela návštěvníkům. Nabízí prodlouženou výstavu o scénografovi Josefu Svobodovi, první zájemci si však prohlédli také nové expozice Alžběty Josefy, Jana Kubíčka, Petra Písaříka a Adély Součkové.

Podmínkou pro vstup je dodržení striktních hygienických pravidel. Na počty návštěvníků dohlížejí pokladní a produkční. "Ti si to samozřejmě hlídají," doplňuje ředitelka galerie Jana Šorfová.

K úterní prohlídce návštěvníky lákala především expozice uspořádaná u příležitosti 100. výročí narození světově uznávaného českého scénografa Josefa Svobody, jenž žil v letech 1920 až 2002. Kvůli pandemii byla dosud přístupná jenom krátce. Galerie ji proto prodloužila do konce srpna.

Rodák z nedaleké Čáslavi Svoboda se do divadelních dějin zapsal jako vizionář, který propojoval svět vědy a umění, byl také inovátorem co do použití světelných technologií. Výstava, připravená ve spolupráci s obecně prospěšnou společností zasvěcenou Svobodovu odkazu, obsahuje v chronologickém přehledu sled jeho divadelních prací. Doprovází je výběr kreseb, studií a maket z autorova archivu.

Expozice přibližuje klíčová témata Svobodovy scénografické tvorby: práci se světlem a zrcadly, fenomén schodiště nebo ve své době jedinečné novátorské využití moderních technologií.

Už v minulých dnech si návštěvníci galerie mohli prohlédnout také nově nainstalované sochy v zahradě. Podle ředitelky Šorfové vzbuzují kladné i záporné reakce veřejnosti na Facebooku, část lidí zajímalo i to, kolik za ně pořadatelé zaplatili. Šorfová zdůrazňuje, že galerie získala sochy od umělců buď zdarma, nebo jako zápůjčku.

Ve středních Čechách lze tento týden navštívit i další instituce, zatím bez skupinových prohlídek. Zájemci mohou zamířit například do Muzea Tomáše Garrigua Masaryka v Rakovníku, Muzea Mladoboleslavska nebo Muzea Českého krasu v Berouně.

V Hornickém muzeu Příbram byly otevřeny nejen trasy na Březových Horách, ale také pobočky Památník Vojna, skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota.

V Památníku Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku je nově přístupná stálá expozice včetně zmodernizované části, od soboty tam bude možné zhlédnout také dočasnou výstavu Cesta do hlubin robotovy duše.