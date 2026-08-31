Přeskočit na obsah
Benative
31. 8. Pavlína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Výtvarné umění

Galerie Signal Space: Bezstarostná zábava, nebo reklama na technokracii?

Výstava Echoes of Tomorrow v pražské galerii digitálního umění Signal Space.
Výstava Echoes of Tomorrow v pražské galerii digitálního umění Signal Space.
Výstava Echoes of Tomorrow v pražské galerii digitálního umění Signal Space.
Výstava Echoes of Tomorrow v pražské galerii digitálního umění Signal Space.
Výstava Echoes of Tomorrow v pražské galerii digitálního umění Signal Space.
Zobrazit
19 fotografií
Výstava Echoes of Tomorrow v pražské galerii digitálního umění Signal Space. |
Foto: Signal Space
Alena Bílková
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Tvůrci Signal Festivalu provozují návštěvnicky úspěšnou galerii Signal Space v centru Prahy. Digitální a imerzivní zážitky, které obdivně vzhlíží k budoucnosti, si návštěvníci nemohou vynachválit. Přitom nás Signal Space místo do budoucnosti paradoxně vrací spíš do středověku.

Reklama

Poslední desítky let jsme svědky toho, jak „umění z ulice“ vstupuje do prestižních galerií a muzeí, a rozšiřuje tak rámec toho, co se považuje za tzv. vysoké umění, které se může zdát zastarale okázalé a tematicky rigidní.

Uplynulo zhruba 150 let od doby, kdy se odmítnutí impresionisté navzdory posměchu odborné veřejnosti rozhodli postavit monopolu Pařížského salonu a začali svá díla vystavovat nezávisle. Přepsali tím historii. V uměleckých kruzích se ustálil vzorec, že hodnotné a nadčasové umění jde proti hlavnímu proudu (aby se nakonec oním hlavním proudem samo stalo.)

Autoritářské a totalitní režimy 20. století expresivní a mnohoznačnou modernu odmítaly. Přesto je to často právě abstraktní umění, které dnes v galeriích vypráví příběh minulého století.

Související

Máme tak v sobě zarytý narativ, že umění mnohdy ukazuje prostředníček mocným. I tvorbou takových mainstreamových velikánů jako Andy Warhol nebo Banksy prosakuje ironie a kritika autorit. Naopak bez konfliktu s většinovým názorem je reklama, pouťová podívaná nebo spotřební zboží, ale nikoli umění v galeriích.

Reklama
Reklama

Obsah? Není třeba

Jenže pak je tady pražská galerie digitálního umění Signal Space od tvůrců Signal Festivalu. Ti napřed vytvořili dnes už notoricky známou každoroční světelnou přehlídku digitálního umění v ulicích města.

Z tohoto festivalu se v průběhu let stalo společenské „must-have“, z něhož v paměti nakonec uvízly snad jen projekcí osvícený kostel sv. Ludmily na náměstí Míru, fronty a davy. S roky se měnily lokace i objekty, vznikly placené zóny. A umění s obsahem? Po tom se dav neptal. Primární byl vždycky zážitek a skrze světla probleskující zaryté drápy komerce.

S galerií Signal Space je to podobné. Se svojí stálou expozicí aktuálně okupuje prostor někdejší Staroměstské tržnice v centru Prahy a staví před nás otázku, jestli designový prostor galerie automaticky povznáší vystavené objekty na hodnotné umění.

Související

Deset instalací na výstavě Echoes of Tomorrow (Ozvěny zítřka) nenastavuje divákovi nekompromisní zrcadlo ani neklade žádné závažné otázky. Blikající „organismy“ pouze nabádají návštěvníka, aby se stal součástí hry. Vytáhl mobil a zachytil se v odrazech či rozpohyboval svého barevného avatara.

Reklama
Reklama

Budoucnost bez přízviska

Společným tématem vystavených děl je jednoduše budoucnost bez přízviska a doprovodné popisky na stěnách (kde se texty střídají s logy sponzorů) jsou plné prázdných frází.

Běžný divák si žádné nosné sjednocující linky výstavy ani nevšimne (a nejspíš ani žádnou hledat nepřišel). Ale přece jen tam jedna je: poněkud znepokojující a výrazně technooptimistická. Budoucnost s technologiemi vidí pouze jako růžovou symbiózu.

Související

Najdete tu hesla jako: „Budoucnost vzniká právě tehdy, když se řemeslo a technologie spojí.“, „Inspiraci pro technologickou budoucnost můžeme hledat v přírodě.“ či „Technologie nemusí stát proti přírodě, může s ní spolupracovat.“.

V závěrečné části výstavy se pak pohlceni do všudypřítomné projekce dozvíte, že evoluce bude pokračovat bez ohledu na lidstvo, že jsme jen její nepatrnou epizodou, pouhými mosty v procesu, otevřeni novým mutacím.

Reklama
Reklama

Ubavit se k smrti

Co si z toho vzít? Například to, že máme bez obav přenechat budoucnost planety AI? Nebo že naše éra jako lidstva skončila, tak si to pojďme užít? A to všechno v kontextu současného dění, kdy rostoucí datacentra plundrují naše přírodní zdroje a kdy na světlo vyplouvají informace, že některé AI společnosti hromadně skupují historické knihy, scanují jejich obsah, aby získaly kvalitní trénovací data pro velké jazykové modely, a následně dané výtisky ničí.

Takto jednostranný technooptimismus je ze strany umělecké instituce i samotných tvůrců zarážející.

Související

Dnes už jako by nebylo výjimkou, že návštěvnicky úspěšné galerie vystavují především dobrý marketingový produkt a publikum, co se přišlo hlavně vyfotit a nechat si polechtat smysly, směle kráčí v rytmu Postmanovy vize „ubavit se k smrti“.

Ostatně když ve středověku umělci na zakázku velkolepě zdobili kostely, taky prostému lidu prodávali příběh, který potřebovali vyprávět tehdejší mocní, tedy církev, aby společnost udrželi v poslušnosti a formovali její víru a morálku.

Reklama
Reklama

Signal Space má ale i svá pozitiva. Herna pro děti je útulným interaktivním útočištěm oproštěným od jakýchkoli ideologíí a na toaletách se při zmáčknutí tlačítka spustí diskotéka.

Prostor Signal Space si můžete pronajmout pro vlastní komerční akci nebo si tam zajít na workshop programování světel. Návštěva této galerie může být dobrý způsob, jak děti a teenagery zábavnou formou seznámit se současnou vizuální tvorbou. Neměla by to ale být adresa, kde jejich cesta za výtvarným uměním skončí.

Prohlédnout 19 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Iran War
Iran War
Iran War

ŽIVĚ Írán v odvetě za americké útoky na Lárak ostřeloval základny USA v Jordánsku

Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení íránských raket na ostrově Lárak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelily osm střel, které pronikly do vzdušného prostoru země, uvedly v pondělí tiskové agentury.

Filharmonie vyroste tam, kde teď sídlí metro Vltavská. Hotová má být do roku 2033.
Filharmonie vyroste tam, kde teď sídlí metro Vltavská. Hotová má být do roku 2033.
Filharmonie vyroste tam, kde teď sídlí metro Vltavská. Hotová má být do roku 2033.

Pět hudebních sálů i restaurace. V Praze se chystá stavba Vltavské filharmonie

Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Žádost zahrnuje jak samotnou filharmonii, jejíž výstavba má podle posledních odhadů stát včetně vybavení asi 12,33 miliardy korun bez DPH, tak stavební úpravy okolí za dalších zhruba pět miliard korun bez daně. Město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později.

Reklama
46th Annual Kennedy Center Honors Formal Artist's Dinner Arrivals
46th Annual Kennedy Center Honors Formal Artist's Dinner Arrivals
46th Annual Kennedy Center Honors Formal Artist's Dinner Arrivals

Zakladatel Bee Gees slaví kulaté výročí. Ze slavné kapely je na živu už jenom on

Narodil se 1. září 1946 a proslavil se jako člen popové kapely Bee Gees, jedné z hlavních hvězd disko éry konce 70. let minulého století. Muzikant Barry Gibb se coby skladatel v počtu hitů na čele prestižní americké hitparády Billboard Hot 100 vyrovná Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu. Dnes je posledním žijícím členem Bee Gees.

Reklama
Reklama
Reklama