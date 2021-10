Futuristické pouzdro na hudební nástroj. Ostravský sál přivítá půl milionu lidí ročně

Světový architekt Steven Holl navštívil Ostravu, kde se podle jeho návrhu bude stavět koncertní sál za 2,6 miliardy korun. Hollovy starší práce představuje nová výstava.

Když ostravská Galerie výtvarného umění před měsícem zahajovala výstavu amerického architekta Stevena Holla, pozvala hudebníky Janáčkovy filharmonie, aby venku před vchodem zahráli fanfáru ze skladatelovy Sinfonietty. Pompézní úvod měl být tak trochu poctou Hollovi, který se z vernisáže nakonec omluvil. O zážitek ale nepřišel.

"Divil jsem se, co tam dělají ty tympány. Byl jsem zvědavý, co to bude. A bylo," říká uznale třiasedmdesátiletý mezinárodně uznávaný architekt, který vystoupení 12 hráčů na žesťové nástroje, tympanisty a dirigentky sledoval on-line přes webovou kameru.

Ostravu navštívil až o tři týdny později, minulou středu. Výstavu si nenechal ujít, i když víc času věnoval pracovním schůzkám. Ty se týkaly plánované stavby nové ostravské koncertní síně, která má začít příští rok a jejíž rozpočet je odhadován na 2,6 miliardy korun.

Podoba návrhu je známá už od roku 2019, kdy Hollova kancelář s pražským ateliérem Architecture Acts vyhrála mezinárodní architektonickou soutěž. Dopodrobna jej Holl veřejnosti minulý čtvrtek představil slovy i vizualizacemi při debatě v Domě kultury, o kterou byl velký zájem.

Další skici a také model budoucí koncertní haly, jejíž futuristický tvar připomíná pouzdro na hudební nástroj a měla by být otevřena v roce 2025, předkládá Hollova výstava nazvaná Making Architecture. Záběr má ale širší.

Vedle návrhu pro Ostravu zahrnuje dalších 11 staveb, avšak ne jako dokončená díla z katalogu. Architekt si přál ukázat své projekty rozpracované - fotografie ze stavenišť, přípravné modely a skici, na nichž je nejvíc patrný záměr a způsob uvažování. Putovní výstava, kterou připravila kurátorka Nina Stritzler-Levineová, v ostravské Galerii výtvarného umění potrvá do 5. prosince.

Větve a vodní hladina

"Steven Holl proplétá s architekturou všechny druhy umění, i ta dynamická, balet a hudbu," říká jeden z pořadatelů výstavy Tadeáš Goryczka ze sdružení Kabinet architektury. Ukazuje na velké černobílé fotografie, které zachycují Hollův pracovní stůl s poličkami přeplněnými knihami a skicami. Přes prosklenou stěnu ateliéru se nabízí pohled do větví stromů a na vodní hladinu.

Snímky pocházejí z vesnice Rhinebeck zhruba 40 kilometrů od New Yorku. Holl tam koupil pozemek a přeměnil jej v přírodní a architektonickou rezervaci nazvanou 'T' Space, kde se konají i kulturní programy. "Jsou tu Hollovy malé stavby, experimenty, na kterých získává zkušenosti. Je tam například jeho chatrč na kreslení akvarelů nebo dům Ex of In," jmenuje Goryczka stavbu, v níž se architekt pokusil nově definovat prostor.

Ex of In je důmyslným spojením kostky a koule. Základní čtvercový tvar naplňují jakési bubliny, které se v různých úrovních prolínají a také ze základního čtverce vystupují. "Hraje si s průniky kulovitých tvarů, aby vznikl dokonalý prostor. Řeší vzájemný vztah vnitřku a vnějšku," vysvětluje Tadeáš Goryczka.

Experimentální domek lze pronajmout přes službu Airbnb, často jej využívají umělci a hudebníci pro relaxaci a inspiraci. "Přestože tam není žádná ložnice, žádný vymezený prostor, je to propletenec kulovitých tvarů, tak se tam pohodlně vyspí pět lidí," popisuje Goryczka.

I když Steven Holl pracuje po celém světě včetně Asie a Afriky, na výstavě je velká většina projektů z USA. Například model a fotografie umělecké školy Franklin & Marshall College v Pensylvánii.

Budova má nepravidelný, cípatý tvar, jehož důvod průvodce vysvětluje. "Na pozemku stály kromě původní, již nevyhovující stavby také krásné vzrostlé stromy. Steven Holl se rozhodl je do návrhu zahrnout. Tvar budovy přizpůsobil volnému místu mezi stromy a hlavní místnosti budovy zvedl do výšky korun stromů," líčí Goryczka.

Škola stojí na betonovém základu, vrchní stěny jsou ale z recyklovaného skla, které je matné a rozptýlené venkovní světlo vtahuje dovnitř. "Vše je doplněno horními světlíky. Holl každý prostor vykresluje a nabíjí denním světlem, které nechá dopadat tam, kde je to žádoucí," zmiňuje Goryczka častý princip Hollovy architektury.

Další stavba má na fasádě velké otvory, které přivádějí světlo a zároveň umožnují fantastické výhledy ven. V New Yorku na nábřeží East River naproti budově OSN se nachází Hunters Point Library. Steven Holl jí dal tvar krabičky od sirek stojící na své delší boční straně.

I když je vevnitř knihovna dostatečně prostorná, v porovnání s věžáky za ní skutečně připomíná krabičku zápalek. "Vyzařuje světlo, jaké ty velké budovy nemají. Je to tím, že fasádu pokrývá stříbrný hliníkový nátěr, který umocňuje odraz slunce," říká průvodce.

Do výběru výstavy se dostaly především veřejné stavby, školy, knihovny, galerie a také buddhistická obřadní síň u velké tchajwanské nekropole Ťin-pao-san, která se v současnosti dokončuje.

"Je to stavba u největšího tamního hřbitova, kde je pohřbeno asi 10 tisíc lidí. Holl si hraje s kulovitým tvarem, který je stavebně nesmírně náročný. Zároveň je to tvar, který se často vyskytuje v chrámech a kaplích, vzbuzuje pocit duchovního prostoru. Na Tchaj-wanu budou obřady především buddhistické, ale stavba je vytvořena jako ekumenické centrum, každé náboženství si tam může najít své místo," dodává Tadeáš Goryczka.

Podle něj by Ťin-pao-san v této podobě nikdy nevznikl nebýt experimentálního domu Ex of In.

Nápad před snídaní

Teprve závěr výstavy je věnován návrhu pro Ostravu, jejž magazín Architizer zařadil mezi deset nejočekávanějších staveb světa. Mezi skicami vyniká jedna z roku 2018, na které se poprvé objevil tvar dle autora představující "akusticky dokonalý nástroj v pouzdru".

Jak Steven Holl prozradil během debaty, obrázek vznikl jednou před snídaní, což je čas, kdy každý den kreslí. Když ho spatřila jeho žena, která je také architektka, prohlásila, že je to vítězný nápad. Předpověď se splnila.

Jiná skica ukazuje, jak architekt přemýšlel o akustice. Když se jeho studio ve spolupráci s pražským týmem Architecture Acts dostalo do druhého kola výběrového řízení, ponořil se do studování teoretického díla Leoše Janáčka. Z jeho poznatků o akustice si Američan zapsal tři české termíny: "Znící, čítací a scelovač."

Na dalších kresbách se ukazuje, že nová budova obtéká původní Dům kultury, památkovou stavbu od Jaroslava Fragnera, tak, že se té původní vůbec nedotýká. Jen na několika místech jsou propojeny.

Nový sál bude svou užší částí se vstupními eskalátory situovaný směrem do rušné třídy 28. října. Koncertní sál se nachází na opačné straně, tedy směrem do parku pojmenovaného po Miladě Horákové. Stavba by měla zahrnout také rekonstrukci původního Domu kultury, a navíc úpravu parku, ve kterém vzniknou vodní prvky.

Nový koncertní sál, ve kterém se bude sedět dokola kolem hudebníků, má mít téměř 1300 míst a nabídne zázemí pro stočlenný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poskytne také komorní prostor s 515 místy či vzdělávací centrum s 200 místy. Jeho součástí bude nahrávací studio, divadelní sál s kapacitou 470 míst nebo přednášková místnost se 120 místy a další prostory pro komerční využití. Předpokládaná návštěvnost je až půl milionu lidí ročně.

Akustiku má na starosti japonské studio Nagata Acoustic, které projektovalo téměř 60 koncertních sálů včetně toho v Katovicích nebo Labské filharmonie v Hamburku. "Takový sál umožní zvát do Ostravy významné interprety, uspořádat zajímavé koncerty evropského významu," myslí si Tadeáš Goryczka a Steven Holl jeho slova při čtvrteční debatě v divadelním sále Domu kultury s nadsázkou potvrdil. "Mí rockoví přátelé mi už slíbili, že až to bude stát, tak sem přijedou koncertovat," řekl.

Galerie výtvarného umění k výstavě amerického architekta zveřejnila virtuální prohlídku, kromě několika komentovaných prohlídek s českými odborníky chystá také krátké video z výstavy s Hollovým výkladem. Premiéru bude mít 11. listopadu.