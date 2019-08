Přátelé přátel jsou zvaní na vernisáž. Pražské galerie chystají víc než festival

Berlínskej model (na snímku) je jednou z pražských galerií, které se účastní akce Friend of a Friend Prague 2019. | Foto: FOAF

Jsou kamarádi, i když si občas konkurují. „Třeba když se hlásíme na veletrh, ale to bereme čistě profesionálně. Dokážeme jít spolu na pivo,“ říká pražská galeristka Lucie Drdová a na mysli má dalších přibližně deset kolegyň a kolegů, kteří také zastupují vybrané české umělce.

Jezdí je propagovat na zahraniční veletrhy, vydávají katalogy, vystavují je ve svých galeriích. "Je nás velmi málo, ale přáli bychom si, aby zahraniční kolegové viděli, že i český trh se současným uměním je stejně profesionální," dodává Drdová.

Loni proto uspořádali Berlínský model, festival, při kterém do svých výstavních prostor pozvali zajímavé berlínské galerie, respektive "jejich" umělce. Program měl úspěch, a tak galeristé letos zkoušejí širší záběr: už se nezaměřují jen na instituce jednoho města. V sedmi soukromých a dvou nekomerčních pražských galeriích se od příštího pátku představí galerie působící v evropských, amerických i asijských městech. Program proto mění i název: na Friend of a Friend, zkráceně FOAF.

Devět hostících institucí tvoří pražské galerie Svit, Centrum a Nadace současného umění Praha, Hunt Kastner, Drdova Gallery, Lítost, Polansky, Stone projects, Berlínskej model a Zahorian & Van Espen.

U nich se v průběhu akce Friend of a Friend představí 34 zahraničních i českých umělců, mezi nimi Hynek Alt, John Baldessari, Karolina Bielawska, Nadira Husain, Zhanna Kadyrova, Martin Kohout, Gizela Mickiewicz nebo Jaro Varga.

Nadšení z Varšavy

Pražským galeristům se nejprve líbil londýnský formát Condo, který vyrostl jako alternativní mezinárodní síť privátních galerií. "Ale nechtěli jsme pořadatele žádat o záštitu, dnes je to už franšíza, která je drahá a navíc Condo se koná v metropolích jako Londýn, New York, Mexico City. Vedle nich nemá Praha moc logiku. Máme ale blízko k polské scéně, tam existuje alternativa Friend of a Friend," vysvětluje Lucie Drdová.

Možnost zažít atmosféru varšavského Friend of a Friend měli minulý rok Michal Mánek se svou galerií Svit a Katherine Kastnerová s Camille Huntovou, jejichž galerie Hunt Kastner byla do Polska také pozvána.

"Všichni tři byli nadšení, a tak jsme organizátory požádali, jestli by nás pod svou značku nezahrnuli. Druhou lokalitou je Berlín a vedle něj a Varšavy se Praha dobře hodí. Určitě je to lepší, než kdybychom dělali něco sami," konstatuje Lucie Drdová a doufá, že tak to zůstane i v příštích letech.

Učitel lásky z Bruselu

Devět pražských galerií chystá program ve spolupráci se dvanácti zahraničními institucemi. Například s bruselskou galerií Damien and The Love Guru, s Future Gallery, jež sídlí v Berlíně a Mexico City, s varšavskou Galerií Stereo, tokijským prostorem XYZ collective nebo s galerií z kosovské Prištiny nazvanou LambdaLambdaLambda.

"Součástí FOAF Praha budou nejčastěji skupinové výstavy. Je to dobře, protože se tak může představit i umělec domovské galerie," říká galeristka Drdová.

Chystaný program přesáhne třídenní festival, většina výstav potrvá až do října. To nejpodstatnější se však odehraje od pátku do neděle, chystají se vernisáže, kurátorské prohlídky a například také páteční performance francouzské umělkyně Julie Béna v galerii Polansky a sobotní přednáška londýnského kurátora Georgea Vaseyho v Centru současného umění Praha.

O víkendu budou mít návštěvníci možnost na místě potkat zahraniční galeristy a umělce.

"Na víkendový program zveme širokou veřejnost, ale pozvali jsme i zahraniční odborníky, přijede například kurátorka Dina Akhmadeeva z Tate Modern nebo novináři z Artforum nebo ArtReview," vypočítává Lucie Drdová. Podle ní zahraniční hosty čeká také speciální kurátorská prohlídka v Národní galerii a Galerii hlavního města Prahy.

"Když přivezeme hosty na Friend of a Friend, samozřejmě je seznámíme i s řediteli místních institucí. Já jsem také ráda, když ředitel Petr Nedoma otevře v Rudolfinu mezinárodní výstavu a přijedou sem zástupci galerií, jako je White Cube. Hosty pak můžeme pozvat, aby přišli k nám na naše výstavy. To je kolegiální a užitečné," míní Drdová.

Začátek nové lítosti

Program akce Friend of a Friend zahrnuje i jednu premiéru. Galerie Lítost v pátek otevře prostor na nové, žižkovské adrese. Výstavou, na níž spolupracuje s londýnským Flat Time House, začíná i novou etapu.

Dosud Lítost sídlila na Letné a profilovala se striktně nekomerčně. "Založili ji před rokem a půl dva kurátoři Jan Petýrek a Miloslav Vorlíček, kteří studovali a dlouhou dobu žili v Londýně. Nyní mění profil, budou zastupovat umělce, například Radka Brousila, stávají se tedy komerční galerií," objasňuje Lucie Drdová.

Podle ní podobný vývoj není výjimečný. "Je to české specifikum, že když někdo otevře instituci, která má vysokou ambici, přitáhne umělce. Poptávka po tom, mít svou galerii, která by je zastupovala, je obrovská. Je nás málo. Je tedy přirozené, že kurátorské galerie nakonec podlehnou tlaku a začnou někoho zastupovat."

S Friend of a Friend se zároveň v roli pořadatele poprvé představuje nové sdružení pražských soukromých galerií. Jmenuje se Aliance galerií současného umění a má mít širší náplň.

"Vznikla i s ohledem na aktuální témata. Mezi umělci se například hodně diskutuje, jestli se má brát zřetel na to, kdo podporuje umělecké instituce a odkud pocházejí jejich peníze vzhledem ke klimatickým změnám a sociální krizi. I moji umělci se o to zajímají a ptají se mě na názor. Právě k takovým věcem se budeme v alianci vyjadřovat společně," dodává galeristka Lucie Drdová, jež je předsedkyní nového sdružení.

To se však zatím soustředí hlavně na Friend of a Friend Prague 2019. Pořadatelé by byli rádi, kdyby pražská odnož získala evropské renomé stejně jako švýcarský Art Basel nebo londýnské Condo. "O varšavském Friend of a Friend se už ví, sběratelé v Bruselu mi říkali, že tam jezdí a byli nadšení," uzavírá Lucie Drdová.