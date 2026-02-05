Přeskočit na obsah
Výtvarné umění

František Skála slaví 70 let a cítí se mladý. Maluje nahé ženy a pojede do Konga

ČTK

Renesančně rozkročený umělec František Skála se před svými 70. narozeninami cítí stále mladý. Skládá hudbu, připravuje se na expedici do afrického Konga a maluje, výtvarným námětem je mu nyní nahé ženské tělo. Spoustu nápadů si odkládá na stáří. Řekl to u příležitosti svých kulatých narozenin, které připadají na sobotu 7. února. Oslavit se je chystá v pátek 6. února v divadle na Dobešce v Praze 4.

František Skála, výtvarník
Umělec František Skála se dožívá sedmdesáti let, ale dle svých slov se na ně necítí. "Jsem forever young," říká.Foto: Profimedia
Vystudovaný řezbář, filmový a televizní grafik Skála přechází z jednoho uměleckého oboru do jiného a zase zpátky. Nevyhýbá se výtvarné práci s různými materiály. Pro své objekty využíval také plasty, jak v roce 2017 ukázala výstava v pražské Valdštejnské jízdárně.

"Teď maluji nahé ženy, je to také krásné téma," uvedl Skála. Tvary tvoří většinou z paměti, řekl. "Jenom si tak vypomáhám různými studiemi. Modelku nemám," podotkl. Uvedl, že maluje posledních šest sedm let. Blízko měl k ilustraci, jeho slavný komiks Velké putování Vlase a Brady poprvé vyšel v roce 1989.

Mám blízko k přírodním národům

Pro současné obrazy si Skála sám sbírá jako pigmenty přírodní hlinky. "Dělám to proto, že jsem měl vždycky blízko k zemi, k materiálu a nakonec i k sběračství. Mám blízko k prapůvodním obyvatelům Země, to znamená k Aboridžincům a k takzvaným přírodním národům a ke skalním malbám. Byly dělány přírodními materiály, na to navazovala témata obrazů, byly spojeny se zemí," uvedl Skála.

Na loňské výstavě v pražské Trafo Gallery Skála vystavil abstraktní obrazy a dva cykly plastik. První cyklus vznikl u kostí vylovených z Temže, umělec je kombinoval s českou břidlicí, protože ta má podle něj krásné kubistické tvarosloví. "Druhý cyklus plastik byl zase z nestandardních materiálů, a sice z modistických dutinek, které se používají do kostýmů. Byly to takové plastové trubičky," řekl Skála.

Pole své působnosti neuzavírá, chce se třeba lépe naučit hrát na hudební nástroje. "Je to prý dobré, když už je pak člověk dementní, umět líp hrát na nástroj," poznamenal Skála s tím, že nikdo přeci neví, co ho čeká.

Pořad o kytarách a ochrana slonů

S kapelou výtvarníků František Skála & Třaskavá směs by měl letos vydat nové CD. Kapel má Skála více. Alternativní Finský barock podle něj nyní dříme. Malý taneční orchestr Universal Praha vznikl v roce 1986 a stále aktuální jsou Provodovjané. Byl také členem uskupení Tros Sketos. S hudebníkem a výtvarníkem Martinem Mišíkem připravuje pořad o kytarách.

Ač byl Skála členem divadla Sklep, oborem, do něhož se nehrne, je herectví. Herecké nabídky sice dostal, ale nevyužil. "Kdyby to byl opravdu padouch, který má u pasu třeba kolt, do toho bych šel rád," řekl.

Vrhá se do dalších dobrodružství a doufá, že třeba nezahyne v džungli. Po narozeninách má vyrazit na uměleckou expedici do afrického Konga, jejímž posláním je podle Skály ochrana slonů pralesních.

Umělec řekl, že nikdy moc netlačil na pilu, podle něj k němu věci přirozeně přicházejí samy. Je vděčný, že se dožívá věku 70 let, ale necítí se na něj. "Jsem forever young," dodal.

