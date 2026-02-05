František Skála slaví 70 let a cítí se mladý. Maluje nahé ženy a pojede do Konga

Renesančně rozkročený umělec František Skála se před svými 70. narozeninami cítí stále mladý. Skládá hudbu, připravuje se na expedici do afrického Konga a maluje, výtvarným námětem je mu nyní nahé ženské tělo. Spoustu nápadů si odkládá na stáří. Řekl to u příležitosti svých kulatých narozenin, které připadají na sobotu 7. února. Oslavit se je chystá v pátek 6. února v divadle na Dobešce v Praze 4.
Vystudovaný řezbář, filmový a televizní grafik Skála přechází z jednoho uměleckého oboru do jiného a zase zpátky. Nevyhýbá se výtvarné práci s různými materiály. Pro své objekty využíval také plasty, jak v roce 2017 ukázala výstava v pražské Valdštejnské jízdárně.
"Teď maluji nahé ženy, je to také krásné téma," uvedl Skála. Tvary tvoří většinou z paměti, řekl. "Jenom si tak vypomáhám různými studiemi. Modelku nemám," podotkl. Uvedl, že maluje posledních šest sedm let. Blízko měl k ilustraci, jeho slavný komiks Velké putování Vlase a Brady poprvé vyšel v roce 1989.
Mám blízko k přírodním národům
Pro současné obrazy si Skála sám sbírá jako pigmenty přírodní hlinky. "Dělám to proto, že jsem měl vždycky blízko k zemi, k materiálu a nakonec i k sběračství. Mám blízko k prapůvodním obyvatelům Země, to znamená k Aboridžincům a k takzvaným přírodním národům a ke skalním malbám. Byly dělány přírodními materiály, na to navazovala témata obrazů, byly spojeny se zemí," uvedl Skála.
Na loňské výstavě v pražské Trafo Gallery Skála vystavil abstraktní obrazy a dva cykly plastik. První cyklus vznikl u kostí vylovených z Temže, umělec je kombinoval s českou břidlicí, protože ta má podle něj krásné kubistické tvarosloví. "Druhý cyklus plastik byl zase z nestandardních materiálů, a sice z modistických dutinek, které se používají do kostýmů. Byly to takové plastové trubičky," řekl Skála.
Pole své působnosti neuzavírá, chce se třeba lépe naučit hrát na hudební nástroje. "Je to prý dobré, když už je pak člověk dementní, umět líp hrát na nástroj," poznamenal Skála s tím, že nikdo přeci neví, co ho čeká.
Pořad o kytarách a ochrana slonů
S kapelou výtvarníků František Skála & Třaskavá směs by měl letos vydat nové CD. Kapel má Skála více. Alternativní Finský barock podle něj nyní dříme. Malý taneční orchestr Universal Praha vznikl v roce 1986 a stále aktuální jsou Provodovjané. Byl také členem uskupení Tros Sketos. S hudebníkem a výtvarníkem Martinem Mišíkem připravuje pořad o kytarách.
Ač byl Skála členem divadla Sklep, oborem, do něhož se nehrne, je herectví. Herecké nabídky sice dostal, ale nevyužil. "Kdyby to byl opravdu padouch, který má u pasu třeba kolt, do toho bych šel rád," řekl.
Vrhá se do dalších dobrodružství a doufá, že třeba nezahyne v džungli. Po narozeninách má vyrazit na uměleckou expedici do afrického Konga, jejímž posláním je podle Skály ochrana slonů pralesních.
Umělec řekl, že nikdy moc netlačil na pilu, podle něj k němu věci přirozeně přicházejí samy. Je vděčný, že se dožívá věku 70 let, ale necítí se na něj. "Jsem forever young," dodal.
ŽIVĚRusko při nočním útoku zasáhlo železniční infrastrukturu v Sumské oblasti
Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Kličko podle agentury Reuters řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba na Telegramu napsal, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
Smůla ještě před startem her. Věčně zraněný snowboardista skončil na nosítkách
Kanadský snowboardista Mark McMorris měl na olympijských hrách ve středečním tréninku disciplíny Big Air těžký pád, po němž ho záchranáři odvezli na saních.
„Nulová hygiena, izolace a tresty.“ Darmovzal popsal pobyt ve venezuelském vězení
Zdravotní stav komplikuje Janu Darmovzalovi po návratu z venezuelského vězení každodenní aktivity, ale zlepšuje se. V prohlášení zaslaném ČTK popsal nelidské podmínky ve věznici, kde jej venezuelské úřady držely od září 2024 do letošního ledna. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na jeho propuštění a převezení do Česka, a požádal veřejnost i média o respektování soukromí.
Klíč k míru, nebo past? Proč Rusko odmítá ukončit válku bez celého Doněcka
Mírová jednání v Abú Dhabí narážejí na zásadní překážku. Zatímco se diplomaté snaží najít cestu k ukončení bojů, osud ukrajinské Doněcké oblasti zůstává hlavním předmětem sporů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil území za poslední nevyřešený bod. Pro Vladimira Putina je ovládnutí zbytku regionu otázkou politického přežití i strategické výhody, uvádí deník The New York Times.
Patří LGBTQ témata do středověké hry? Jedna věta na sítích spustila bouři
Stačil jeden dotaz pod trailerem a krátká odpověď vývojářů, aby se z připravované středověké hry stala internetová kauza. Debata o korektnosti, kulturních agendách a očekáváních, která jsou dnes na videohry kladena, znovu ukázala, jak rychle se herní svět dokáže proměnit v bojiště společenských sporů.