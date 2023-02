Obrazem: Jednou za dvacet let. Muzeum vystavuje kříže, šaty i čajové soupravy

"Taková expozice se otevírá jednou za dvacet let," říká Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze. To více než pět let po velké rekonstrukci hostí novou stálou výstavu. V šesti tematicky rozdělených sálech představuje třináct stovek předmětů, od vzácných církevních křížů přes mobily až po nástěnný koberec s Batmanem.

