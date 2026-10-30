Fotil něžné lilie, penisy i umělce. Provokatér Robert Mapplethorpe by oslavil 80 let

Na jeho fotografiích se ocitaly pohlavní údy a sadomasochistické techniky, ale také ve stínu se topící křehké květy či nahá ženská těla. Dílo Roberta Mapplethorpa – gaye, který sedm let svého života spojil se zpěvačkou Patti Smith – je dnes součástí mnoha světových galerií. Kdyby mu do jeho nikdy nekončícího životního flámu nevstoupil AIDS, dožil by se letos 4. listopadu osmdesáti let.
Objektiv jeho fotoaparátu jako by neznal stud. Bez kapky uzardění zachycoval i věci, před kterými řada lidí raději zavírá oči. On se však na ně díval zpříma, s chladnou hlavou. Přes svůj odstup v sobě jeho fotografie ale mají i kus nehraného smutku.
Robert Mapplethorpe se narodil do katolické rodiny. Pro přecitlivělého teenagera nebyla ortodoxní kazajka katolicismu zrovna ideálním prostředím. Vyrůstal společně se dvěma bratry a dvěma sestrami v padesátých letech na předměstí New Yorku v Queensu. Ministroval v kostele a o tom, co je dobro a co zlo, slýchával na mších. Jeho vlastní názor nebyl žádoucí. Možná i to nastartovalo jeho pozdější hlad po kontroverzi. O svém dětství řekl: „Pocházím z předměstské Ameriky. Bylo to velmi bezpečné místo. Jsem rád, že odtamtud pocházím, a jsem stejně rád, že jsem to místo opustil."
Dva důležití muži
V sedmnácti letech odešel studovat malířství, sochařství a kresbu na Pratt Institute v Brooklynu. Obdivoval Marcela Duchampa nebo Josepha Cornella a stejně jako oni experimentoval s různými materiály, které pak začleňoval do výtvarných koláží. Do té doby vlastně nijak neusiloval o to, stát se fotografem. Jenže pak v roce 1971 vzal do rukou fotoaparát Pollaroid SX-70 a pro své koláže začal dělat vlastní černobílé fotografie. Tvrdil, že takhle jsou jeho díla „poctivější“.
Mužem, který Mapplethorpovi jeho první výrobní nástroj koupil, byl kurátor Metropolitního muzea v New Yorku, John McKendry. Přesvědčil ho, aby se fotografii věnoval na plný úvazek, a vzal ho do Evropy. Tam svůj objev představil celé řadě sběratelů umění, z nichž mnohé Mapplethorpe později portrétoval. Mezi nimi mladý fotograf poznal i svého pozdějšího mecenáše a milence Sama Wagstaffa.
Tento respektovaný kurátor a sběratel umění mu až do své smrti v roce 1986 pomáhal držet kormidlo jeho umělecké kariéry pevně v rukou. Povzbuzoval ho v jeho fotografických pokusech, v roce 1973 pomohl na svět jeho první samostatné výstavě Pollaroids v newyorské Light Gallery a v osmdesátých letech mu dal půl milionu dolarů, aby si mohl koupit loft, jež by byl odpovídajícím místem pro jeho ateliér. Své původní studio na Bond Street na Manhattanu pak Mapplethorpe používal jen jako temnou komoru.
Byli jsme prostě děti
Vraťme se ale na začátek sedmdesátých let. Tehdy nemohl mladý bohém žijící v New Yorku skončit jinde než v útočišti nepokojných uměleckých duší, v legendárním hotelu Chelsea. Zakotvil tu společně s rockovou zpěvačkou a básnířkou Patti Smith, s níž se znal už od roku 1967. Tuhle pro něj svým způsobem osudovou ženu zvěčnil na mnoha fotografiích. Je autorem i té, která se v roce 1975 objevila na přebalu její debutové desky Horses. Patti Smith je na ní zachycena v bílém tričku a černých kalhotách se sakem přehozeným přes rameno. Oba umělci spolu žili až do roku 1974 a nebránila jim v tom ani Mapplethorpova postupně objevovaná homosexuální orientace.
Když Patti Smith přišla do New Yorku, neměla v kapse ani dolar. Spala v Central Parku a po hřbitovech. A pak potkala Roberta, který na tom byl podobně. Aby přežil, čas od času něco ukradl v obchodě. Byli příliš chudí na to, aby šli společně do galerie, a tak chodil jen jeden a pak to tomu druhému vyprávěl. Živili se párky v rohlíku a Robert si přivydělával jako prostitut. Patti později jejich soužití popsala v knize Just Kids (Jsou to jen děti).
Když píše o tom, jak byla v průběhu jejich vztahu nucena předefinovat svou lásku k Robertovi kvůli jeho homosexualitě, přiznává: „Naučila jsem se od něj, že rozpor je často ta nejčistší cesta k pravdě.“ Název vzpomínkové knihy odkazuje k příhodě, která se prý stala na konci šedesátých let. Oba se tehdy (ještě jako neznámí) společně procházeli newyorským parkem na Washingtonově náměstí a dvojice turistů se začala dohadovat, zda by nestálo za to se s nimi vyfotit. Zatímco žena mínila, že vypadají jako umělci, muž s ní nesouhlasil a pronesl cosi ve smyslu „jsou to jen děti“.
Tyhle děti si ale byly tak blízké, že i v době, kdy už spolu nežily a kdy Robert Mapplethorpe zápasil s virem HIV, letěla Patti Smith z Detroitu do New Yorku a zpět jen proto, aby ho objala a uklidnila.
Nelíbí se mi slovo šokující
Mapplethorpe lovil objekty pro své fotografie v řadách přátel a známých – herců, hudebníků, hvězdiček pornografických filmů a vyznavačů sadomasochistických sexuálních praktik. Začal ale pracovat i na komerčních zakázkách – vyjma už zmíněných přebalů alb pro Patti Smith spolupracoval i s televizí a pro renomované magazíny fotil portréty známých osobností, jako byl Andy Warhol, módní návrhářka Carolina Herrera, herec Richard Gere, zpěvák Peter Gabriel či bilionář John Paul Getty III.
Ke konci sedmdesátých let Mapplethorpe ještě intenzivněji zaměřil svůj objektiv na newyorskou homosexuální a SM scénu. Výsledkem jsou fotografie naprosto šokující svým obsahem a obdivuhodné pro svou formální a technickou dokonalost. Sám umělec k tomu později řekl: „Nelíbí se mi to slovo šokující. Hledám nečekané. Hledám, co jsem nikdy předtím neviděl… Byl jsem v situaci, kdy jsem ty snímky mohl pořídit, a tak jsem cítil povinnost je udělat.“
V roce 1978 se exkluzivním prodejcem Mapplethorpových fotografií stala prestižní newyorská Robert Miller Gallery. Ve známost postupně vstoupily také jeho ženské akty a melancholická květinová zátiší (v oblibě měl zejména kaly, lilie a orchideje). Zručně používal rozmanité techniky, zejména náročnou technologii platinového tisku na papír i plátno, a křivka jeho kariéry mířila vzhůru.
Obscénní rasista?
V roce 1978 Mapplethorpe vydal limitované edice s názvem X Portfolio a Y Portfolio. X se zaměřilo na fotografické vyobrazení sadomasochistických aktivit, zatímco Y zahrnovalo snímky květin a zátiší. V roce 1981 se k nim pak přidala edice Z Portfolio, která zobrazovala černé muže. Všechna tři portfolia jsou shrnutím toho nejtypičtějšího, co kdy vytvořil. Představují jeho trvalá témata.
Bez ohledu na téma ale jeho fotografie vždy nabízejí perfekcionistické provedení a zdánlivě nekonečné gradace černé a bílé, světla i stínu. Mapplethorpe obvykle kombinuje přísně formální kompozici s explicitně zobrazeným sexuálním předmětem. Dokonce i jeho zátiší a neerotické obrazy často vyzařují sexuální náboj. A opačně – přestože na svých fotografiích často naaranžuje velmi intenzivní sexuální scénu, udrží si chladný odstup. Mužská těla Mapplethorpe představuje jako objektivizované předměty touhy. Typickým příkladem je snímek z roku 1979 s názvem Philip Prioleau, kde nahý schoulený muž sedí zády k pozorovateli na dřevěném podstavci jako zboží na výběr.
Na druhou stranu ale svým „objektům“ dával často konkrétní jména, čímž se ostří obvinění z degradace mužského těla na bezejmenný sexuální objekt poněkud tupilo. Právě objektivizace a fetišizace černého mužského těla vyvolávala řadu kontroverzí, a to zejména v druhé polovině osmdesátých let, po vydání Mapplethorpovy Černé knihy. Její součástí je například fotografie Muž v polyesterovém obleku, na které je muž v mírně pomačkaném saku. Snímek je oříznutý v úrovni hrudě a nad koleny, takže jeho středobodem je z obleku visící penis.
Podle některých odborníků nadaný fotograf kombinoval zdánlivě nekombinovatelné – formální prvky a extrémně subjektivní touhy. Podle jiných měly jeho fotografie černých mužských těl nejen obscénní, ale dokonce vykořisťovatelský charakter. V tomto smyslu Mapplethorpa pranýřoval třeba americký konceptuální umělec Glenn Ligon, který na počátku devadesátých let vydal soubor kritických textů, kde na nejznámějších Maplethorpových fotografiích černých mužů dokazoval údajné rasové podtóny jeho snímků.
Posmrtné skandály
V roce 1986 byl Mapplethorpovi diagnostikován AIDS. I přes svou nemoc a možná i jí navzdory ještě zvýšil tvůrčí úsilí. Náruživě fotografoval a přijímal stále náročnější zakázky. V následujícím roce zemřel na komplikace vyplývající z AIDS jeho přítel Sam Wagstaff a Mapplethorpe založil charitativní nadaci, která nejenže podporovala fotografické projekty, ale také získala a darovala miliony dolarů na podporu výzkumu boje proti AIDS. Rok na to, 9. března v ranních hodinách, Mapplethorpe v Massachusettské nemocnici v Bostonu podlehl viru HIV stejně jako jeho partner. Byl zpopelněn a jeho popel uložen do matčiny hrobky v Queensu.
Krátce před Mapplethorpovou smrtí, ještě v roce 1988, se v New Yorku uskutečnila jeho první americká retrospektivní výstava. Konala se ve Whitneyho muzeu amerického umění a pokračovala i po umělcově skonu v roce 1989. Její součástí byly také fotografie z Portfolia X s kontroverzními sexuálními motivy, včetně fotografova autoportrétu s dlouhým bičem vloženým ve vlastním řitním otvoru.
Ačkoli dřív výstava s názvem Ten správný okamžik nevyvolala žádné zásadnější protesty, po Mapplethorpově smrti začala vzbuzovat bouřlivé diskuse. Ozvaly se zejména náboženské a konzervativní organizace a vládě velmi hlasitě vyčítaly, že ze státních peněz podporuje něco, co podle nich nebylo ničím víc než jen „senzacechtivou prezentací obscénních materiálů“. Mnozí členové Kongresu byli umělcovým dílem pobouřeni. Senátor Jesse Helms tehdy zničil katalog k výstavě přímo na půdě Senátu Spojených států a přiložil tím polínko pod ohnivou debatu o veřejném financování umění.
Pokus vystavit Mapplethorpova díla v Galerii Corcoran ve Washingtonu DC nakonec skončil fiaskem – výstava byla zrušena těsně před jejím otevřením. Nepomohlo ani prohlášení malíře a sochaře Lowella Blaira Nesbitta, dlouholetého Mapplethorpova přítele, že nedávno zesnulý fotograf si přál odkázat muzeu 1,5 milionu dolarů, ale pokud muzeum odmítne výstavu uspořádat, žádné peníze nedostane. Expozice se nakonec přesunula do prostor neziskové instituce Washington Project for the Arts, kde se jí v létě roku 1989 dostalo rekordní návštěvnosti, a Nesbitt předal peníze galerii Phillips Collection.
Instalace stejné putovní výstavy v Cincinnati pro změnu skončila tím, že byl ředitel místního Centra současného umění Dennis Barrie obviněn z „podbízivé oplzlosti“. Byl sice záhy zproštěn žaloby, ale přesto fakt, že k ní vůbec došlo, byl důkazem toho, jak nepřijatelné byly některé Mapplethorpovy obrazy sexuality pro veřejnost. Dnes jsou jeho fotografie zastoupeny v mnoha světových galeriích a jejich autor patří mezi respektované umělecké ikony dvacátého století.
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