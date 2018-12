Warhol nezemřel, odešel do supermarketu. Čeští výtvarníci mu vzdávají hold na výstavě

před 1 hodinou

Poctu populárnímu Andymu Warholovi, který by se letos dožil devadesáti let, vzdávají čeští a slovenští umělci na výstavě v pražské Galerii Černá labuť. Jmenuje se Factory Tour 2018 a potrvá do konce ledna. Přehlídky se účastní fotografka Tereza z Davle, Sára Saudková, Ruda Prekop, Joska Skalník, Jaromír 99, Pasta Oner, výtvarník a tatér Musa nebo Milan Cais. Při tvorbě obrazů, sítotisků, fotografií či plastik se inspirovali buď Warholovou tvorbou, nebo jeho životem. Někteří přispěli díly z minulých let. "Výstava je věnována letošním 90. narozeninám Andyho Warhola, protože pro příznivce pop-artu Andy neumřel, ale odešel do supermarketu a už se nevrátil," podotýká kurátor Miroslav Houška.