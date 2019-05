Pražské Dorotheum jako aukční síň končí, bude servisem pro Vídeň

Dorotheum, pražská pobočka rakouské aukční síně, ve své současné podobě skončí. K 1. květnu jej opustila dlouholetá ředitelka Mária Gálová.

Pražské Dorotheum patřilo k tuzemským aukčním síním s nejdelší porevoluční tradicí, mezi zhruba dvaceti národními pobočkami této firmy bylo jedinou fungující samostatně. To znamenalo, že Dorotheum v Česku vyhledávalo a oceňovalo umělecké předměty, stejně jako je pak prodávalo. Ostatní pobočky se zabývaly pouze akvizicí, prodávalo se ve Vídni.

Právě tímto směrem se české Dorotheum vydá nyní. Do budoucna bude jeho tým jen pomáhat s přípravami aukcí mateřské organizace ve Vídni. Uvedl to Michal Šimek, který v pražském Dorotheu působí deset let a nyní přebírá jeho vedení.

Středem našeho zájmu je mezinárodní přesah a péče o zákazníka, říká Šimek. "Dorotheum Praha se v budoucnu přiblíží našemu úspěšnému obchodnímu modelu fungujícímu v řadě ostatních zemí, mezinárodnímu reprezentačnímu zastoupení rakouské společnosti Dorotheum," uvádí Šimek.

Hlavní činností pražského týmu podle něj bude výběr uměleckých předmětů, starožitností a šperků, které budou zařazeny do aukcí ve Vídni, a tak přispějí ke zviditelnění českého umění v zahraničí.

Pražské Dorotheum ještě před deseti lety patřilo mezi pět českých aukčních síní s nejvyšším obratem.

V roce 2009 bylo s obratem přes 78 milionů korun třetí, na první příčku tenkrát dosáhla společnost 1. Art Consulting s obratem 233 milionů korun, uvádí statistiky serveru Artplus.cz.

Do pátého místa se Dorotheum drželo do roku 2013, v roce 2014 bylo na šestém místě s obratem 45,5 milionu korun, přičemž v témže roce zvítězila Galerie Kodl s obratem 180 milionů korun.

Obrat Dorotheu ještě vzrostl roku 2017 na přibližně 70 milionů korun, loni klesl na 50 milionů a letos činí objem prodaných děl zatím, tedy za polovinu aukční sezony, 14 milionů korun.

Podle odborníka na trh s uměním Jana Skřivánka je změna režimu pražského Dorothea výsledkem situace, kdy na zdejším aukčním trhu působí nebývalé množství společností. Je s podivem, že český trh dokázal tolik aukčních síní uživit, říká Skřivánek.

"V době internetu, díky kterému máme kdekoliv k dispozici kompletní aukční nabídku, ztrácí regionální aukce na významu," domnívá se také Michal Šimek z Dorothea. "Naši čeští zákazníci budou profitovat z většího zaměření na mezinárodní aukce pořádané ve Vídni. Všechny budoucí aukce se budou odehrávat v paláci Dorotheum ve Vídni," dodává s tím, že pražské zastoupení hodlá zákazníkům nadále poskytovat individuální poradenství.

V Praze jsou také plánovány prezentace mezinárodních aukcí Dorothea.

Dorotheum, založené Josefem II. v Rakousku roku 1707, patří mezi přední evropské aukční domy. Historicky sídlí ve Vídni, kde ho dlouho vlastnil stát, dokud roku 2001 neprošlo privatizací a neproměnilo se v akciovou společnost.

Dnes má Dorotheum pobočky ve Velké Británii, Německu, Belgii, Itálii, Francii či České republice, kde byla zřízena první pobočka mimo Rakousko. Ročně Dorotheum pořádá zhruba 600 aukcí.

Mária Gálová, která předtím pracovala pro Správu Pražského hradu za éry prezidenta Václava Havla, vedla českou pobočku Dorothea přes 15 let.

Sběratelé a investoři loni na tuzemských aukcích utratili 1,15 miliardy korun. Meziročně trh klesl o 270 milionů korun, tedy o necelou pětinu, přesto byl rok 2018 třetím nejúspěšnějším v historii českých aukcí. Vyšší obrat český trh s uměním vykazoval jen v letech 2017 a 2016. Rok 2017 byl s konečným obratem 1,42 miliardy korun rekordní.