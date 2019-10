Ten gauč má příběh. Začal Designblok, chce přispět k řešení velkých problémů

Foto: ČTK

„Chcete si zapnout robota?“ ptá se dívka v oranžových šatech u jednoho z mnoha stánků Superstudia letošního ročníku přehlídky Designblok.

Dívka sundá víčka ze čtyř fixek, které jsou lepicí páskou připevněné jako nožičky k obyčejné plechovce. Po zapnutí jednoduchého elektrického obvodu se plechová postavička roztančí po papíře a zanechává za sebou barevné stopy. "Krásná designová kresba," hodnotí hosteska výkon nedigitálního robota.

Do programu největšího českého festivalu designu, na kterém nechybějí zahraniční hvězdy, se vejde ledacos. Nejen nápadité prezentace výrobců a návrhářů, také plechovkoví roboti, fyzikální fotohádanky a jiné výsledky pokusů, které podnikli žáci v rámci projektu Elixír do škol. Designblok začíná dnes, v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště a přilehlém Lapidáriu Národního muzea potrvá do pondělí.

Loňský 20. ročník navštívilo rekordních 50 tisíc diváků, letos je navíc v Průmyslovém paláci zastoupeno nejvíce designérů. Své práce tu předvádí 348 autorů. Na třech pódiích se chystá 60 přednášek a diskuzí, pořadatelé připravili dvě mezinárodní konference na téma Budoucnost. Vystoupí například galeristka Rossana Orlandi z Milána, šéfredaktorka české verze magazínu Vogue Andrea Běhounková, ředitelka UNICEF Pavla Gomba, klimatolog Pavel Zahradníček či ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Hamburku Tulga Beyerle.

"Žijeme v období poznamenaném klimatickou změnou, přelidněním a dalšími závažnými problémy. Designéři mohou přispět k řešení ekologických, ekonomických i sociálních problémů. Právě tohle, jak se domnívám, bude do budoucna jejich hlavním úkolem," říká Jana Zielinski, ředitelka Designbloku.

Kancelářský stůl je mrtev

Jeden ze dvou hlavních hostů, Jay Osgerby z londýnského studia Barber & Osgerby, bude v Praze ohlašovat smrt klasické kanceláře, jejíž dominantou je stůl. Vystoupí zítra v 18.30 hodin v programu nazvaném Desk is Dead spolu s šéfkou švýcarské značky Vitra Norou Fehlbaumovou.

Druhý host, dánský vizionář Johannes Torpe, se představí už dnes od 19.30 hodin na pódiu Hospodářských novin v zadní části Superstudia. Jeho tématem je Vyprávění v současném designu. Torpe na Designbloku vystavuje dva návrhy pro italskou značku Moroso, kterou prezentuje firma Konsepti: židli a gauč.

"Věřte tomu nebo ne, ale oba návrhy jsou svázané s příběhem, židle souvisí s láskou a gauč se zlomeným srdcem. Víc ale neřeknu, přijďte na mé vystoupení," lákal designér publikum před včerejším otevřením.

Torpe je v Praze už pošesté. "Pokaždé jsem překvapený, jak velký pokrok tady vidím. Rozvíjí se Praha a také na české designérské scéně sleduji velkou dynamiku. Ta energie mě překvapuje," dodává rozesmátý návrhář a rozhlíží se kolem sebe.

Věž z umyvadel

Designové výrobky jsou na Designbloku občas k rozeznání až na druhý pohled. Napoprvé zaujme vynalézavá instalace. Běloskvoucí věže vypadají jako avantgardní sochy, ale jsou to oblá umyvadla, vaničky a bidety naskládané na sobě ve stánku značky Laufen. Opodál se nachází prales zelených rostlin, mezi stonky se lesknou nerezové koupelnové baterie trčící z hlíny.

Nábytková firma Ton se prezentuje minimalisticky, přitom divadelně a oslavně. Stánek ve tvaru krychle potáhla červeným sametem a doprostřed postavila jedinou, také sametovou židli. Na zadní stěně svítí neonový nápis Velvet Revolution, sametová revoluce.

Jinak nic, prázdno, prostor pro kreativitu návštěvníků: do sametu se totiž dá kreslit prstem. "Již třicet let společně svobodně tvoříme a tvarujeme budoucnost. Zanechte otisk v sametu i vy," vybízí cedulka, která prozrazuje souvislost mezi českou nábytkářskou firmou a historickým jubileem. Vedle neonu už do huňaté látky kdosi vykroužil slovo "svoboda".

Krajina zážitků

Vedle Superstudia, které má charakter veletrhu domácích i zahraničních značek, Designblok nabízí výběrovou výstavu v sekci Designerie. Její architektkou je návrhářka Lucie Koldová, jež střední halu Průmyslového paláce proměnila v "krajinu zážitků". Vedle interaktivních instalací se tady budou odehrávat módní přehlídky a na kruhové scéně Garden Stage přednášky a diskuse.

"Prostor Designerie je řešen jako všeobjímající universum, ve kterém jsou zastoupeny různé oblasti lidského života a práce v jejich aktuálním stavu," říká Koldová.

Velkým lákadlem Designerie je práce britského dua Barber & Osgerby, které představuje SoftWork, kancelář budoucnosti.

Nabídka Designbloku dále pokračuje v Openstudiu, které patří experimentálním projektům začínajících designérů, v sekci Diploma Selection jsou k vidění finálové práce mezinárodní soutěže diplomových prací a ještě v Lapidáriu se v dialogu se starším, především sochařským uměním představí umělecký design řady autorů.

Souběžně s veletrhem v Průmyslovém paláci se k Designbloku hlásí speciálním programem i řada galerií pop-up shopů a showroomů po Praze.