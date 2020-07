Obraz tvořený na piano, záchrana planety světelným mečem. Plzeň má hravou výstavu

Záložník Josef Hušbauer a útočník Mick van Buren se po konci jarního hostování v zahraničí vrátili do pražské Slavie. Oba fotbalisté se zapojili v Edenu do tréninku, do závěru tohoto ligového ročníku ale v barvách čerstvého mistra zasáhnout nemohou.

Oběma hráčům skončilo hostování k 30. červnu. Hušbauer s Dynamem Drážďany sestoupil z druhé německé bundesligy a Van Buren se s Haagem bojům o udržení nakonec se štěstím vyhnul. Vedení nizozemské ligy soutěž kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončilo a nikdo nesestoupil.

Oba hráči mají ve Slavii smlouvu ještě na rok, zasáhnout však budou moci až do další sezony. Do závěrečných dvou kol ligové nadstavbové skupiny o titul, která se kvůli koronavirové přestávce odehrají nezvykle až v červenci, nemohou za Pražany nastoupit.